BVB: Kommt der "neue Kante" aus Nizza?

Mittwoch, 10.05.2017

Laut des Portals "Le 10 Sport" soll der 25-jährige Mittelfeldspieler vom OGC Nizza das Interesse der Dortmunder geweckt haben.

Der Ivorer wird in Frankreich schon als neuer N'Golo Kante gefeiert und hat in dieser Saison in 32 Ligaspielen sechs Treffer erzielt und neun weitere vorbereitet.

Vor der laufenden Saison landete der BVB mit Ousmane Dembele (Stade Rennes) und Raphael Guerreiro (FC Lorient) zwei Glücksgriffe in Frankreich. Auch die Verpflichtung von Pierre-Emerick Aubameyang (AS Saint-Etienne) machte sich für die Borussia bezahlt.

Erlebe die Bundesliga-Highlights auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat

Allerdings soll die Ablösesumme für Seri, der in Nizza noch bis 2019 unter Vertrag steht, um die 25 Millionen Euro betragen.

Pikant: Seris Trainer in Nizza ist aktuell Lucien Favre. Der Schweizer wird als möglicher Nachfolger von Thomas Tuchel gehandelt, sollte dieser im Sommer den BVB tatsächlich verlassen müssen.#

Jean Michael Seri im Steckbrief