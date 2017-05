Modeste schließt China-Wechsel nicht aus

Freitag, 19.05.2017

"Viele Spieler gehen nach China und ich würde lügen, wenn ich sagen würde, dass mich das Angebot nicht interessiert", antwortet Modeste in der Bild auf einen Bericht der L'Equipe. Die Franzosen machten eine Offerte aus China offiziell, die über vier Jahre 44 Millionen Euro Gehalt einbringen soll.

Der Torjäger aus Köln würde seine Gage damit vervielfachen. Mit 29 Jahren geht es wohl auch um den letzten großen Vertrag, weshalb Modeste durchaus mit dem Gedanken spielt, das Angebot anzunehmen. Problem: In Köln steht er noch bis 2021 unter Vertrag.

Entsprechende Ablöse winkt

Modeste führt aus: "Im Winter war nicht der Moment zu wechseln. Ich wollte nicht mitten in der Saison meine Teamkollegen im Stich lassen. Außerdem hatte der Verein schon Nein gesagt, bevor ich überhaupt gefragt worden war, ob ich gehen will."

In der laufenden Saison konnte Modeste in 33 Spielen 25 Tore erzielen. Im Pokal gelangen ihm zudem in drei Einsätzen zwei Treffer. Er verlängerte im Juli 2016 seinen Vertrag, die Kölner könnten also eine entsprechende Ablösesumme einfordern.

