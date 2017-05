Herzog: Bayern sollte Dembele kaufen

Donnerstag, 11.05.2017

Die sehr guten Leistungen des Franzosen bleiben nicht unbeachtet. Herzog hält ihn für einen idealen Spieler, der optimal zu den Münchnern passen würde. "Bayern sollte Dembele im Sommer verpflichten", betonte der Österreicher gegenüber Bwin. Laut dem ehemaligen Mittelfeldakteur spiele der französische Nationalspieler in einer Liga für sich.

Der 19-Jährige wechselte erst im Sommer 2016 aus dem französischen Rennes in den Ruhrpott. In der aktuellen Saison hat er in 46 Spielen wettbewerbsübergreifend neun Tore erzielt und 20 Treffer vorbereitet. Zuletzt besiegelte Dembele im DFB-Pokal-Halbfinale das Ausscheiden der Bayern und zog mit den Schwarz-Gelben ins Endspiel ein.

Ousmane Dembele im Steckbrief