Gladbach: Geldregen dank Younes?

Donnerstag, 18.05.2017

Für 2,5 Millionen Euro ließ Gladbach Younes 2015 zu Ajax Amsterdam ziehen. Sein damaliger Trainer Lucien Favre sah keine Verwendung mehr für den Offensivspieler.

Wie die Bild berichtet, könnte sich dieser Vertrag bei einem Wechsel im Sommer vervielfachen. Laut Informationen des Blattes hat Gladbachs-Sportdirektor Max Eberl eine Vertragsklausel einbauen lassen, welche die Fohlen mit 20 Prozent an einem Weiterverkauf beteiligt.

An Interessenten an Younes mangelt es offenbar nicht. Neben internationalen Spitzenklubs wie dem FC Sevilla oder dem FC Liverpool mit Trainer Jürgen Klopp soll auch RB Leipzig am 23-Jährigen dran sein.

Seit seinem Wechsel zu Ajax blüht Younes auf. In 56 Spielen in der Eredivisie sammelte er 29 Scorerpunkte (elf Tore, 18 Vorlagen) und steht in dieser Saison im Europa-League-Finale gegen Manchester United. Zudem wurde er von Joachim Löw erstmals für die Nationalmannschaft berufen.

Amin Younes im Steckbrief