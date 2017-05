Aubameyang ist Torschützenkönig 2017

Samstag, 20.05.2017

Robert Lewandowski vom FC Bayern und Pierre-Emerick Aubameyang von Borussia Dortmund lieferten sich ein Kopf-an-Kopf-Rennen bis zum letzten Spieltag. Der Pole ging mit einem Tor Vorsprung in die abschließende Begegnung, blieb im Spiel gegen den SC Freiburg allerdings ohne Tor.

Sein Kontrahent Pierre-Emerick Aubameyang nutzte dies eiskalt aus. Der Dortmunder Stürmer traf am 34. Spieltag gegen Werder Bremen gleich doppelt und zog somit am letzten Spieltag noch am Stürmer von Bayern München vorbei.

Lewandowski ist dennoch der erste Spieler seit Gerd Müller, der in zwei aufeinanderfolgenden Saisons 30 Tore oder mehr erzielen konnte. Der Bomber schaffte das in den Jahren 1969 (30) und 1970 (38) sowie 1972 (40) und 1973 (36).

