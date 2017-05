Gomez: "Bekommen, was wir verdient haben"

Samstag, 20.05.2017

Carlo Ancelotti (Trainer Bayern München): "Wir haben gut gespielt, die Saison gut beschlossen. Es war ein emotionaler Tag für Xabi Alonso, für Philipp Lahm, für alle. Ich möchte mich bei beiden Spielern bedanken, sie haben eine fantastische Saison und Karriere gespielt, aber jetzt müssen wir nach vorne schauen und guten Ersatz finden."

Christian Streich (Trainer SC Freiburg): "Ich bin mehr als zufrieden. Die Mannschaft hat Unglaubliches geleistet, wirklich die Mannschaft, auch die Spieler, die nicht gespielt haben. Wenn wir noch in die Europa League kämen, wäre das unglaublich. Wir sind ja nicht Wolfsburg oder Schalke oder so eine Mannschaft. Wenn mir das vor fünf Jahren einer gesagt hätte, hätte ich gesagt, das ist unmöglich."

Philipp Lahm (FC Bayern): "Das ist sehr emotional für mich, was ich hier alles erleben durfte - und nun zum letzten Mal. Es war mein Leben, mit der Mannschaft und dem Betreuerstab zusammen zu sein. Ich habe den Fußball immer als große Gemeinschaft gesehen - das werde ich am meisten vermissen."

Gian-Luca Waldschmidt (HSV): "Wir haben immer dran geglaubt. Am Ende haben wir uns komplett reingehängt um diesen Siegtreffer zu erzielen. Das war mein erstes Bundesliga-Tor! Ein tolles Gefühl! Ich bin froh, dass wir unser heutiges Ziel erreicht haben und den Sack zugemacht haben."

Nicolai Müller (HSV): "Dass die Fans auf den Platz kommen, ist doch schön, das gehört doch dazu. Die freuen sich riesig, sie haben es verdient. Sie haben uns die ganze Saison unterstützt. Es schaut danach aus, dass wir unabsteigbar sind. Wir haben uns verdient, mit der Rückrunde, das Finale heute in der eigenen Hand zu haben. Darauf haben wir gehofft und darauf haben wir hingearbeitet. Wir haben verdient gewonnen. Was gibt es Schöneres, als am letzten Spieltag das Ding noch zu drehen und den Klassenerhalt zu sichern?"

Heribert Bruchhagen (Vorstandsvorsitzender HSV) zum Platzsturm der Fans: "Natürlich gehört kein Fan auf den Platz, aber das haben wir schon so oft erlebt. Es ist aber so toll, alles ist so emotional."

Mergim Mavraj (HSV): "Das ist unglaublich. Wir haben das geschafft, was keiner für möglich gehalten hat. Keiner hätte mehr einen Pfifferling auf uns gesetzt. Vor diesem Team und dem Trainer kann man nur den Hut ziehen."

Markus Gisdol (Trainer Hamburger SV): "Es war unglaublich emotional, dass wir dem Druck standgehalten haben. Nach dem zehnten Spieltag waren wir tot, hatten nur zwei Punkte auf dem Konto. Das hat noch keiner geschafft. Wir aber haben uns zusammengerauft und wollten die Geschichtsbücher neu schreiben. Das haben wir geschafft. Ich möchte aber auch danke sagen für den fantastischen Zusammenhalt in unserem Klub, mit unseren Fans. Es fällt mir schwer, das in Worte zu fassen. Ich bin einfach unglaublich dankbar und froh, dass wir heute den Sack zumachen konnten."

Andries Jonker (Trainer VfL Wolfsburg): " Wir haben sehr gut angefangen und hatten das Spiel im Griff. Die Führung war verdient. Dann haben wir nach einem individuellen Fehler den Ausgleich kassiert. So etwas passiert. In der Schlussphase haben wir dann das erste Mal die Organisation verloren. Das Ergebnis ist eine Riesen-Enttäuschung für die Spieler, den Stab und die Fans. Aber: Wir kriegen das hin. Das Vertrauen ist noch immer da."

Mario Gomez (Wolfsburg): "Wenn wir einfach das Herz ein bisschen mehr in die Hand nehmen, in der zweiten Halbzeit. Und nicht so sehr uns von der Situation beeinflussen lassen, einfach Fußball spielen, so wie wir es gelernt haben von klein auf, musst du eigentlich in der zweiten Halbzeit drei, vier Tore machen. Wenn wir das Spiel im Fernsehen anschauen, werden wir es nicht fassen können, was wir für Räume hatten. Das haben wir nicht geschafft als Mannschaft. Jetzt haben wir das bekommen, was wir verdient haben. Jetzt haben wir eine Extra-Runde und da müssen wir die Köpfe freikriegen bis Donnerstag. Und dann mit der Extra-Runde das schaffen, was wir uns alle vorgenommen haben."

Thomas Tuchel (Trainer Borussia Dortmund): "Es waren zwei komplett unterschiedliche Halbzeiten. Ich war in der ersten Halbzeit sehr zufrieden, wir hatten immer Struktur, auch für das Unterbinden von Gegenangriffen. Der Beginn der zweiten Halbzeit war völlig verkorkst. Dann wurde es eine wilde Fahrt."

Alexander Nouri (Trainer Werder Bremen): "In der besonderen Konstellation so eine Leistung abzurufen, macht mich stolz. Wir haben noch einmal alles rausgeholt. Das verdient meinen Respekt. Dem BVB wünsche ich viel Erfolg in der Champions League."

Julian Nagelsmann (Trainer 1899 Hoffenheim): "In der ersten Halbzeit waren wir schlecht, da haben wir uns nicht an unseren Plan gehalten. Wir wären gerne Dritter geworden, dennoch ist es eine außergewöhnliche Saison."

Philipp Lahm und Xabi Alonso verabschieden sich, FC Bayern feiert Meisterschaft © getty 1/19 Philipp Lahm und Xabi Alonso bestreiten ihr letztes Spiel für den FC Bayern, anschließend gibt es die Meisterschale für die Münchner. SPOX zeigt die besten Bilder der Feierlichkeiten /de/sport/fussball/bundesliga/1705/diashows/34-spieltag/fcbayern-meisterfeier/fcb-meister-abschied-philipp-lahm-xabi-alonso-bilder.html © getty 2/19 Los ging es natürlich mit dem emotionalen Part: Philipp Lahm sagt Servus! Der Bayern-Kapitän wurde vor dem Spiel mit Fan-Choreo und Blumenstrauß verabschiedet... /de/sport/fussball/bundesliga/1705/diashows/34-spieltag/fcbayern-meisterfeier/fcb-meister-abschied-philipp-lahm-xabi-alonso-bilder,seite=2.html © getty 3/19 ...auch von Vereinsseite gab es noch eine Choreo /de/sport/fussball/bundesliga/1705/diashows/34-spieltag/fcbayern-meisterfeier/fcb-meister-abschied-philipp-lahm-xabi-alonso-bilder,seite=3.html © getty 4/19 Dazu gab es einen Satz Golfschläger sowie ein Bild für die heimische Wohnzimmerwand, auch Tom Starke und Xabi Alonso erhielten Blumen und Bild zum Abschied /de/sport/fussball/bundesliga/1705/diashows/34-spieltag/fcbayern-meisterfeier/fcb-meister-abschied-philipp-lahm-xabi-alonso-bilder,seite=4.html © getty 5/19 Die drei Männer des Tages beim FC Bayern in einer Reihe /de/sport/fussball/bundesliga/1705/diashows/34-spieltag/fcbayern-meisterfeier/fcb-meister-abschied-philipp-lahm-xabi-alonso-bilder,seite=5.html © getty 6/19 Beim Meister regierte vor dem Saison-Finale überall das breite Grinsen! /de/sport/fussball/bundesliga/1705/diashows/34-spieltag/fcbayern-meisterfeier/fcb-meister-abschied-philipp-lahm-xabi-alonso-bilder,seite=6.html © getty 7/19 ...das galt natürlich auch für Uli Hoeneß, der Lahm noch einmal herzte /de/sport/fussball/bundesliga/1705/diashows/34-spieltag/fcbayern-meisterfeier/fcb-meister-abschied-philipp-lahm-xabi-alonso-bilder,seite=7.html © getty 8/19 Auch SPOX sagt jetzt schon einmal: Servus, Philipp! /de/sport/fussball/bundesliga/1705/diashows/34-spieltag/fcbayern-meisterfeier/fcb-meister-abschied-philipp-lahm-xabi-alonso-bilder,seite=8.html © getty 9/19 Die Fans hatten bereits vor dem Spiel ihren Spaß: Rund um Die Allianz Arena herrschte bei bestem Fußball-Wetter Biergarten-Atmosphäre! /de/sport/fussball/bundesliga/1705/diashows/34-spieltag/fcbayern-meisterfeier/fcb-meister-abschied-philipp-lahm-xabi-alonso-bilder,seite=9.html © getty 10/19 Fußball gespielt wurde aber auch - und das standesgemäß: Arjen Robben bringt die Münchner gegen Freiburg früh in Führung... /de/sport/fussball/bundesliga/1705/diashows/34-spieltag/fcbayern-meisterfeier/fcb-meister-abschied-philipp-lahm-xabi-alonso-bilder,seite=10.html © getty 11/19 Da lässt sich auch der Kapitän nicht lumpen und gratuliert! Auch mit dabei ist Alonso, der nach der Partie gegen Freiburg seine Karriere ebenfalls beendet /de/sport/fussball/bundesliga/1705/diashows/34-spieltag/fcbayern-meisterfeier/fcb-meister-abschied-philipp-lahm-xabi-alonso-bilder,seite=11.html © getty 12/19 Dem Anlass angemessen ließen sich die Münchner nicht lumpen: Anastacia trat in der Halbzeitpause auf! /de/sport/fussball/bundesliga/1705/diashows/34-spieltag/fcbayern-meisterfeier/fcb-meister-abschied-philipp-lahm-xabi-alonso-bilder,seite=12.html © getty 13/19 Natürlich fand das stilecht im Bayern-Trikot statt /de/sport/fussball/bundesliga/1705/diashows/34-spieltag/fcbayern-meisterfeier/fcb-meister-abschied-philipp-lahm-xabi-alonso-bilder,seite=13.html © getty 14/19 Nach der Pause zogen die Münchner dann schließlich doch davon, 4:1 hieß es am Ende - die tatsächlich emotionalen Momente aber kamen mit den Auswechslungen. Alonso ging für Ribery... /de/sport/fussball/bundesliga/1705/diashows/34-spieltag/fcbayern-meisterfeier/fcb-meister-abschied-philipp-lahm-xabi-alonso-bilder,seite=14.html © getty 15/19 ...und dann hatte auch Lahm seinen Moment /de/sport/fussball/bundesliga/1705/diashows/34-spieltag/fcbayern-meisterfeier/fcb-meister-abschied-philipp-lahm-xabi-alonso-bilder,seite=15.html © getty 16/19 Inklusive natürlich herzlicher Umarmung mit Carlo Ancelotti - der Italiener hatte Lahm laut eigener Aussage "jeden Tag" gefragt, ob er es sich mit dem Karriereende nicht doch noch einmal überlegen wolle /de/sport/fussball/bundesliga/1705/diashows/34-spieltag/fcbayern-meisterfeier/fcb-meister-abschied-philipp-lahm-xabi-alonso-bilder,seite=16.html © getty 17/19 Dann gab's auch endlich die Schale - ein letztes Mal durfte Lahm die als Kapitän des FC Bayern in Empfang nehmen /de/sport/fussball/bundesliga/1705/diashows/34-spieltag/fcbayern-meisterfeier/fcb-meister-abschied-philipp-lahm-xabi-alonso-bilder,seite=17.html © getty 18/19 Als nächstes war Alonso an der Reihe /de/sport/fussball/bundesliga/1705/diashows/34-spieltag/fcbayern-meisterfeier/fcb-meister-abschied-philipp-lahm-xabi-alonso-bilder,seite=18.html © getty 19/19 Die obligatorischen Feierlichkeiten am Marienplatz steigen noch am Samstagabend! /de/sport/fussball/bundesliga/1705/diashows/34-spieltag/fcbayern-meisterfeier/fcb-meister-abschied-philipp-lahm-xabi-alonso-bilder,seite=19.html

Manuel Baum (Trainer FC Augsburg): "Wir sind überglücklich, dass wir aus eigener Kraft den Klassenerhalt geschafft haben. Natürlich hatten wir mit den beiden Pfostentreffern etwas Glück, aber das benötigt man auch. Am Ende des Tages war der Punkt hart erkämpft."

Peter Stöger (Trainer 1. FC Köln): "Es ist schwierig, das Ganze einzuordnen. Wir mussten für die drei Punkte hart kämpfen, und hätten wir Unentschieden gespielt, wären wir vielleicht durchgereicht worden, und es wäre gefühlt eine Scheißsaison gewesen. Für die Jungs war die Situation daher richtig schwierig. Wir sind jetzt stolz, und wir werden heute einen netten Abend haben. Nächste Saison haben wir viel zu tun."

Martin Schmidt (Trainer FSV Mainz 05): "Wir wollten es den Kölnern schwer machen und das Spiel hier nicht herschenken, das haben wir geschafft. Unser Ziel war es, nicht abzusteigen, das hatten wir am vergangenen Wochenende schon klargemacht. Glückwunsch an den FC."

Pal Dardai (Trainer Hertha BSC): "Als Sportler bin ich etwas traurig über das Ergebnis. Aber wir sind Sechster geworden, das ist in Deutschland ein tolles Ergebnis. Letztes Jahr Siebter, dieses Mal Sechster - das spricht für den systematischen Aufbau unserer Mannschaft."

Tayfun Korkut (Trainer Bayer Leverkusen): "Ich würde gerne tauschen mit Hertha. Sie haben eine tolle Saison gespielt. Die Mannschaft hat in den letzten Spielen unter höchstem Druck funktioniert. Trotzdem dürfen wir uns die Saison nicht schönreden."

Dieter Hecking (Trainer Borussia Mönchengladbach): "Wir haben viele hochkarätige Torchancen vergeben. Wir können mit dem 2:2 nicht zufrieden sein. Ich bin über die letzten Spiele enttäuscht. Es wäre mehr möglich gewesen."

Beste Bilder des 34. Spieltags © getty 1/53 HAMBURGER SV - VFL WOLFSBURG 2:1: Andries Jonker ging vor dem Endspiel um die Relegation noch mal in sich /de/sport/fussball/bundesliga/1705/diashows/34-spieltag/beste-bilder-34-spieltag-bayern-bvb-hamburg-wolfsburg.html © getty 2/53 Markus Gisdol wollte mit seiner Elf unbedingt das Relegations-Triple verhindern /de/sport/fussball/bundesliga/1705/diashows/34-spieltag/beste-bilder-34-spieltag-bayern-bvb-hamburg-wolfsburg,seite=2.html © getty 3/53 Aber Robin Knoche besorgte zunächst per Kopf die Führung für die Wölfe /de/sport/fussball/bundesliga/1705/diashows/34-spieltag/beste-bilder-34-spieltag-bayern-bvb-hamburg-wolfsburg,seite=3.html © getty 4/53 Der Verteidiger ließ seiner Freude im Anschluss freien Lauf /de/sport/fussball/bundesliga/1705/diashows/34-spieltag/beste-bilder-34-spieltag-bayern-bvb-hamburg-wolfsburg,seite=4.html © getty 5/53 Filip Kostic brachte die Hamburger aber wieder zurück ins Spiel /de/sport/fussball/bundesliga/1705/diashows/34-spieltag/beste-bilder-34-spieltag-bayern-bvb-hamburg-wolfsburg,seite=5.html © getty 6/53 Und das Unglaubliche passierte - der HSV rettete sich mit einem Last-Minute-Treffer und bleibt erstklassig! /de/sport/fussball/bundesliga/1705/diashows/34-spieltag/beste-bilder-34-spieltag-bayern-bvb-hamburg-wolfsburg,seite=6.html © getty 7/53 Die Wölfe dagegen müssen in die Relegation /de/sport/fussball/bundesliga/1705/diashows/34-spieltag/beste-bilder-34-spieltag-bayern-bvb-hamburg-wolfsburg,seite=7.html © getty 8/53 Anschließend ging es hoch her: Die HSV-Fans stürmten den Platz im Freudentaumel, die Polizei musste die Massen stoppen /de/sport/fussball/bundesliga/1705/diashows/34-spieltag/beste-bilder-34-spieltag-bayern-bvb-hamburg-wolfsburg,seite=8.html © getty 9/53 Selbst die Kavallerie kam zu Hilfe /de/sport/fussball/bundesliga/1705/diashows/34-spieltag/beste-bilder-34-spieltag-bayern-bvb-hamburg-wolfsburg,seite=9.html © getty 10/53 ...und sperrte den Bereich ab /de/sport/fussball/bundesliga/1705/diashows/34-spieltag/beste-bilder-34-spieltag-bayern-bvb-hamburg-wolfsburg,seite=10.html © getty 11/53 So blieb dann letztlich auch alles friedlich /de/sport/fussball/bundesliga/1705/diashows/34-spieltag/beste-bilder-34-spieltag-bayern-bvb-hamburg-wolfsburg,seite=11.html © getty 12/53 Auch wenn es nicht immer unbedingt danach aussah! /de/sport/fussball/bundesliga/1705/diashows/34-spieltag/beste-bilder-34-spieltag-bayern-bvb-hamburg-wolfsburg,seite=12.html © getty 13/53 FC BAYERN - SC FREIBURG 4:1: Philipp Lahm wurde vor dem Spiel gebührend verabschiedet /de/sport/fussball/bundesliga/1705/diashows/34-spieltag/beste-bilder-34-spieltag-bayern-bvb-hamburg-wolfsburg,seite=13.html © getty 14/53 Arjen Robben hatte schon nach vier Minuten Grund zum Jubeln /de/sport/fussball/bundesliga/1705/diashows/34-spieltag/beste-bilder-34-spieltag-bayern-bvb-hamburg-wolfsburg,seite=14.html © getty 15/53 Die allgemeine Jubelstimmung wurde von einer Verletzung von Jerome Boateng getrübt /de/sport/fussball/bundesliga/1705/diashows/34-spieltag/beste-bilder-34-spieltag-bayern-bvb-hamburg-wolfsburg,seite=15.html © getty 16/53 Robert Lewandowski stellte seine feine Technik unter Beweis /de/sport/fussball/bundesliga/1705/diashows/34-spieltag/beste-bilder-34-spieltag-bayern-bvb-hamburg-wolfsburg,seite=16.html © getty 17/53 Die Freiburger wollten sich aber nicht einfach kampflos aufgeben - doch zwei späte Bayern-Treffer sorgten für die Entscheidung /de/sport/fussball/bundesliga/1705/diashows/34-spieltag/beste-bilder-34-spieltag-bayern-bvb-hamburg-wolfsburg,seite=17.html © getty 18/53 BORUSSIA DORTMUND - WERDER BREMEN 4:3: Zlatko Junuzovic freut sich mit seinen Teamkollegen über sein Führungstor /de/sport/fussball/bundesliga/1705/diashows/34-spieltag/beste-bilder-34-spieltag-bayern-bvb-hamburg-wolfsburg,seite=18.html © getty 19/53 Die Antwort der Borussia durch Marco Reus ließ aber nicht lange auf sich warten /de/sport/fussball/bundesliga/1705/diashows/34-spieltag/beste-bilder-34-spieltag-bayern-bvb-hamburg-wolfsburg,seite=19.html © getty 20/53 Technisch gekonnt vollendete Aubameyang noch vor der Halbzeit zum 2:1 /de/sport/fussball/bundesliga/1705/diashows/34-spieltag/beste-bilder-34-spieltag-bayern-bvb-hamburg-wolfsburg,seite=20.html © getty 21/53 Aubameyang konnte sich über sein 30. Saisontor freuen /de/sport/fussball/bundesliga/1705/diashows/34-spieltag/beste-bilder-34-spieltag-bayern-bvb-hamburg-wolfsburg,seite=21.html © getty 22/53 Auch bei den Teamkollegen des Gabuners war die Freude groß - Aubameyang gelang noch Treffer Nummer 31, der BVB ist damit direkt in der Champions League und Aubameyang Torschützenkönig! /de/sport/fussball/bundesliga/1705/diashows/34-spieltag/beste-bilder-34-spieltag-bayern-bvb-hamburg-wolfsburg,seite=22.html © getty 23/53 EINTRACHT FRANKFURT - RB LEIPZIG 2:2: Ralph Hasenhüttl hatte bereits vor dem Spiel gut Lachen /de/sport/fussball/bundesliga/1705/diashows/34-spieltag/beste-bilder-34-spieltag-bayern-bvb-hamburg-wolfsburg,seite=23.html © getty 24/53 Marco Fabian bekam von den Leipzigern nur wenig Platz zur Entfaltung /de/sport/fussball/bundesliga/1705/diashows/34-spieltag/beste-bilder-34-spieltag-bayern-bvb-hamburg-wolfsburg,seite=24.html © getty 25/53 Marcel Sabitzer sorgte für die Führung der Leipziger /de/sport/fussball/bundesliga/1705/diashows/34-spieltag/beste-bilder-34-spieltag-bayern-bvb-hamburg-wolfsburg,seite=25.html © getty 26/53 Diego Demme wollte zeigen, dass er zu Recht im Confed-Cup-Kader steht /de/sport/fussball/bundesliga/1705/diashows/34-spieltag/beste-bilder-34-spieltag-bayern-bvb-hamburg-wolfsburg,seite=26.html © getty 27/53 Auch Oliver Burke durfte nochmal zeigen, was er draufhat /de/sport/fussball/bundesliga/1705/diashows/34-spieltag/beste-bilder-34-spieltag-bayern-bvb-hamburg-wolfsburg,seite=27.html © getty 28/53 BORUSSIA MÖNCHENGLADBACH - SV DARMSTADT 98 2:2: Torsten Frings schien sich nicht richtig auf das vorerst letzte Bundesligaspiel der Darmstädter freuen zu können /de/sport/fussball/bundesliga/1705/diashows/34-spieltag/beste-bilder-34-spieltag-bayern-bvb-hamburg-wolfsburg,seite=28.html © getty 29/53 Vor dem Spiel wurden Christensen und Dahoud verabschiedet /de/sport/fussball/bundesliga/1705/diashows/34-spieltag/beste-bilder-34-spieltag-bayern-bvb-hamburg-wolfsburg,seite=29.html © getty 30/53 Auch Wolfgang Stark bekam vor seinem letzten Spiel Blumen überreicht /de/sport/fussball/bundesliga/1705/diashows/34-spieltag/beste-bilder-34-spieltag-bayern-bvb-hamburg-wolfsburg,seite=30.html © getty 31/53 Nach all den Verabschiedungen ging es dann endlich zur Sache /de/sport/fussball/bundesliga/1705/diashows/34-spieltag/beste-bilder-34-spieltag-bayern-bvb-hamburg-wolfsburg,seite=31.html © getty 32/53 Nico Schulz und Thorgan Hazard durften schließlich die Führung für Gladbach bejubeln /de/sport/fussball/bundesliga/1705/diashows/34-spieltag/beste-bilder-34-spieltag-bayern-bvb-hamburg-wolfsburg,seite=32.html © getty 33/53 HERTHA BSC - BAYER LEVERKUSEN 2:6: Tayfun Korkut blickte seinem letzten Spiel als Trainer der Werkself entgegen /de/sport/fussball/bundesliga/1705/diashows/34-spieltag/beste-bilder-34-spieltag-bayern-bvb-hamburg-wolfsburg,seite=33.html © getty 34/53 Chicharito sorgte für einen gelungenen Start der Leverkusener /de/sport/fussball/bundesliga/1705/diashows/34-spieltag/beste-bilder-34-spieltag-bayern-bvb-hamburg-wolfsburg,seite=34.html © getty 35/53 Auch Pal Dardai war dementsprechend bedient /de/sport/fussball/bundesliga/1705/diashows/34-spieltag/beste-bilder-34-spieltag-bayern-bvb-hamburg-wolfsburg,seite=35.html © getty 36/53 Kai Havertz gab mit seinem 2:0 der Bayer-Elf gleich den nächsten Grund zum Jubeln /de/sport/fussball/bundesliga/1705/diashows/34-spieltag/beste-bilder-34-spieltag-bayern-bvb-hamburg-wolfsburg,seite=36.html © getty 37/53 Spätestens nach dem 0:3 waren Salomon Kalou und die Hertha endgültig am Boden /de/sport/fussball/bundesliga/1705/diashows/34-spieltag/beste-bilder-34-spieltag-bayern-bvb-hamburg-wolfsburg,seite=37.html © getty 38/53 TSG 1899 HOFFENHEIM - FC AUGSBURG 0:0: Julian Nagelsmann konnte man die Anspannung vor dem Spiel ansehen /de/sport/fussball/bundesliga/1705/diashows/34-spieltag/beste-bilder-34-spieltag-bayern-bvb-hamburg-wolfsburg,seite=38.html © getty 39/53 Bicakcic und Altintop gaben im Zweikampf alles /de/sport/fussball/bundesliga/1705/diashows/34-spieltag/beste-bilder-34-spieltag-bayern-bvb-hamburg-wolfsburg,seite=39.html © getty 40/53 Kramaric hatte einen schweren Stand bei Augsburgs Dominik Kohr /de/sport/fussball/bundesliga/1705/diashows/34-spieltag/beste-bilder-34-spieltag-bayern-bvb-hamburg-wolfsburg,seite=40.html © getty 41/53 Für Rudy war es das letzte Spiel im Trikot der TSG Hoffenheim /de/sport/fussball/bundesliga/1705/diashows/34-spieltag/beste-bilder-34-spieltag-bayern-bvb-hamburg-wolfsburg,seite=41.html © getty 42/53 Trotz vollem Einsatz tat sich Szalai schwer gegen die Augsburger Verteidigung - Hoffenheim muss so in der CL-Quali ran /de/sport/fussball/bundesliga/1705/diashows/34-spieltag/beste-bilder-34-spieltag-bayern-bvb-hamburg-wolfsburg,seite=42.html © getty 43/53 FC INGOLSTADT - FC SCHALKE 04 1:1: Donis Avdijaj brachte die Schalker bereits in der zweiten Minute in Führung /de/sport/fussball/bundesliga/1705/diashows/34-spieltag/beste-bilder-34-spieltag-bayern-bvb-hamburg-wolfsburg,seite=43.html © getty 44/53 Guido Burgstaller konnte seinem Bewacher ausnahmsweise mal entwischen /de/sport/fussball/bundesliga/1705/diashows/34-spieltag/beste-bilder-34-spieltag-bayern-bvb-hamburg-wolfsburg,seite=44.html © getty 45/53 Nabil Bentaleb will den Ball nicht kampflos hergeben /de/sport/fussball/bundesliga/1705/diashows/34-spieltag/beste-bilder-34-spieltag-bayern-bvb-hamburg-wolfsburg,seite=45.html © getty 46/53 Nach dem Ausgleich scheiterte Dario Lezcano mit dem zweiten Elfmeter /de/sport/fussball/bundesliga/1705/diashows/34-spieltag/beste-bilder-34-spieltag-bayern-bvb-hamburg-wolfsburg,seite=46.html © getty 47/53 Pascal Groß zeigte in seinem Spiel für Ingolstadt nochmal vollen Einsatz /de/sport/fussball/bundesliga/1705/diashows/34-spieltag/beste-bilder-34-spieltag-bayern-bvb-hamburg-wolfsburg,seite=47.html © getty 48/53 1. FC KÖLN - FSV MAINZ 05 2:0: Yuya Osako und der Fc Köln wollten unbedingt in die Europa League /de/sport/fussball/bundesliga/1705/diashows/34-spieltag/beste-bilder-34-spieltag-bayern-bvb-hamburg-wolfsburg,seite=48.html © getty 49/53 Dazu musste aber zunächst noch der FSV Mainz mit Jean-Philippe Gbamin überwunden werden /de/sport/fussball/bundesliga/1705/diashows/34-spieltag/beste-bilder-34-spieltag-bayern-bvb-hamburg-wolfsburg,seite=49.html © getty 50/53 Die Hoffnungen der Kölner ruhten wieder einmal auf Anthony Modeste /de/sport/fussball/bundesliga/1705/diashows/34-spieltag/beste-bilder-34-spieltag-bayern-bvb-hamburg-wolfsburg,seite=50.html © getty 51/53 Doch es war nicht Modeste, sondern Jonas Hector, der die Kölner in Führung brachte /de/sport/fussball/bundesliga/1705/diashows/34-spieltag/beste-bilder-34-spieltag-bayern-bvb-hamburg-wolfsburg,seite=51.html © getty 52/53 Kurz vor Schluss gelang das 2:0 - der FC spielt in der nächsten Saison im Europapokal! /de/sport/fussball/bundesliga/1705/diashows/34-spieltag/beste-bilder-34-spieltag-bayern-bvb-hamburg-wolfsburg,seite=52.html © getty 53/53 Nach dem Spiel gab es auch auf den Rängen kein Halten mehr /de/sport/fussball/bundesliga/1705/diashows/34-spieltag/beste-bilder-34-spieltag-bayern-bvb-hamburg-wolfsburg,seite=53.html

Torsten Frings (Trainer Darmstadt 98): "Wir sind mit dem Abschluss sehr zufrieden. Das zeigt die Charakterstärke der Mannschaft. Dass wir uns mit dem Ausgleich belohnen, war am Schluss verdient."

Niko Kovac (Trainer Eintracht Frankfurt): "Es hat uns diese Saison ausgezeichnet, dass wir vor allem auch gegen Topmannschaften nie aufgegeben haben, und das haben wir nochmal gezeigt. Die Mannschaft hat sich selbst belohnt."

Ralph Hasenhüttl (Trainer RB Leipzig): "Wir müssen zufrieden und dankbar sein für dieses Jahr, denn diese junge Mannschaft hat Sensationelles geleistet. Deshalb darf man nicht zu kritisch sein."

Maik Walpurgis (Trainer FC Ingolstadt): "Die Mannschaft hat das trotz des frühen Rückstands gut gemacht. Wir hatten vor allem in der zweiten Hälfte unsere Möglichkeiten. Deshalb ist es schade, dass wir uns von unseren Fans und den Spielern, die den Verein verlassen, nicht mit einem Sieg aus der Bundesliga verabschieden konnten."

Markus Weinzierl (Trainer Schalke 04): "Wir hatten einen sehr guten Start, haben uns aber auf der frühen Führung ausgeruht. Wir sind zu wenig in die Zweikämpfe gekommen. Die zweite Halbzeit war bis zur Roten Karte besser. Danach konnten wir uns bei Ralf Fährmann bedanken."

