So lief die Bundesliga-Saison 2016/17

Samstag, 20.05.2017

Wer spielt in der Champions League?

Die 54. Spielzeit der Bundesliga brachte etliche Überraschungen mit sich. Weniger erstaunlich ist, dass der FC Bayern München den 5. Meistertitel in Folge gewann. Dahinter sortiert sich mit RB Leipzig ein Aufsteiger auf Platz zwei ein. Die Roten Bullen kickten vor vier Jahren noch in der Regionalliga Nord.

In der kommenden Spielzeit darf Leipzig in der Champions League ran. Ebenso für die Königsklasse hat sich Borussia Dortmund qualifiziert. Der BVB löste das Ticket am letzten Spieltag mit einem Sieg gegen den SV Werder Bremen. Die TSG 1899 Hoffenheim könnte sich in der Champions-League-Qualifikation als viertes deutsches Team für den höchsten europäischen Klubwettbewerb qualifizieren.

Wer spielt in der Europa League?

Scheitert Hoffenheim in der Quali, ist das Team von Julian Nagelsmann für die Europa League spielberechtigt. Ebenso dafür qualifiziert haben sich 1. FC Köln und der Hertha BSC. Sollte Dortmund den DFB-Pokal gewinnen, rutscht der SC Freiburg als Siebter ebenfalls noch in den internationalen Wettbewerb.

Wer ist direkt abgestiegen?

Bereits am 32. Spieltag war der Abstieg des SV Darmstadt 98 beschlossen. Die Lilien verloren beim FC Bayern mit 0:1 und stiegen zum dritten Mal aus der höchsten deutschen Spielklasse ab (zuvor 1979 und 1982).

Am 33. Spieltag folgte der FC Ingolstadt den Lilien in die 2. Liga. Ein 1:1 gegen Freiburg reichte den Schanzern nicht, um die Entscheidung bis zum letzten Spieltag hinaus zu zögern.

Wer muss in die Relegation?

Der VfL Wolfsburg unterlag im Abstiegskracher gegen den Hamburger SV knapp mit 1:2 (1:1) und muss in der Relegation antreten. Auf wen die Wölfe treffen, steht noch nicht fest. Aufgrund der Tabellenkonstellation in der 2. Liga deutet jedoch vieles auf Eintracht Braunschweig hin.

Die besten Torjäger der Saison:

Torjäger - Saison 2016/17 Verein Tore Pierre-Emerick Aubameyang Dortmund 31 Robert Lewandowski Bayern 30 Anthony Modeste Köln 25 Timo Werner Leipzig 21 Mario Gomez Wolfsburg 16

Die besten Vorlagengeber der Saison:

Assists - Saison 2016/17 Verein Assists Emil Forsberg Leipzig 21 Thomas Müller FC Bayern 14 Ousmane Dembele Dortmund 13 Franck Ribery FC Bayern 11 Vincenzo Grifo Freiburg 11 Kerem Demirbay Hoffenheim 10 Zlatko Junuzovic Werder 10

Die Superlative der Saison:

Höchster Sieg: FC Bayern München - Hamburger SV 8:0 (22. Spieltag)

Torreichstes Spiel: RB Leipzig - FC Bayern München 4:5 (33. Spieltag)

Torreichster Spieltag: 33. Spieltag - 37 Tore

Tabelle - Der Endstand nach 34 Spieltagen:

Alle Infos zur Bundesliga-Saison 2016/17