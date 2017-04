Berater bestätigt Interesse an Vincenzo Grifo

Montag, 03.04.2017

"Wenn ein Spieler fünf Treffer und elf Tor-Vorlagen beim SC Freiburg in der Bundesliga vorweisen kann, dann ist es völlig klar, dass es auch andere Mannschaften in der Liga mit höherer Wirtschaftskraft gibt, die sich mit solchen Spielern beschäftigen", betonte der 48-Jährige und fügte an: "Es gibt Interessenten."

Freiburgs Sportvorstand Jochen Saier sagte: "Die Situation ist offen. Wir kämpfen um alle Spieler. Es is aber auch Teil unserer Idee, dass wir ab und zu - in einer guten Balance - einen größeren Transfer tätigen müssen."

Gladbachs Sportdirektor Max Eberl wollte hingegen nichts zu einem möglichen Transfer sagen: "Ich möchte keine Namen kommentieren."

Dank einer Ausstiegsklausel kann Grifo den SC Freiburg nach der Saison angeblich für eine feste Ablösesumme von sieben Millionen Euro verlassen.

Vincenzo Grifo im Steckbrief