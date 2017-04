Wölfe binden Horn langfristig

Dienstag, 04.04.2017

Im September des vergangenen Jahres hatte Horn sein Bundesliga-Debüt gefeiert.

"Er hat sich bei uns vom Jugend- zum Profispieler entwickelt, der das Potenzial besitzt, sich in der Bundesliga zu etablieren", sagte Sportdirektor Olaf Rebbe: "Wir sind überzeugt, dass er jetzt die nächsten Schritte gehen wird."

Unter dem neuen Trainer Andries Jonker kam Horn in den vergangenen beiden Partien gegen Darmstadt und in Leverkusen jeweils über 90 Minuten zum Einsatz: "Jannes ist ein Spieler mit großen Möglichkeiten. Er ist sehr schnell, hat einen Zug zum Tor und einen starken linken Fuß", sagte Jonker vor dem Spiel gegen den SC Freiburg am Mittwoch.

Jannes Horn im Steckbrief