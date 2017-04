"Das Gefüge muss passen"

Mittwoch, 19.04.2017

Die Hoffenheimer liegen nach dem 29. Spieltag auf dem dritten Tabellenplatz - einen Punkt vor Vizemeister Borussia Dortmund. Beide Mannschaften treffen am 32. Spieltag in Dortmund aufeinander. Sollte die TSG noch auf den vierten Rang abrutschen, müssen die Kraichgauer in die Play-offs zur Königsklasse.

Während der BVB dafür gesetzt wäre, müssten die ungesetzten Hoffenheimer bei ihrer ersten Europacup-Teilnahme mit einem "dicken Brocken" rechnen. Angesichts der Abgänge der beiden besten TSG-Profis Sebastian Rudy und Niklas Süle zu Rekordmeister Bayern München würde den Hoffenheimern das frühe Aus drohen.

Bisher sind 4 von 22 deutschen Mannschaft in den Play-offs gescheitert. Im Falle eines Scheitern in den Play-offs zur Champions League würden die Kraichgauer in der Europa League an den Start gehen.

