Nach Faserriss: Blitzcomeback von Werner

Dienstag, 04.04.2017

"Mir geht es schon wieder sehr gut. Bei den Sprints spüre ich nichts mehr, alles andere mit dem Ball teste ich jetzt aus", erklärte der 22-Jährige gegenüber der Bild.

Am Dienstag bestätigte Trainer Ralph Hasenhüttl auf der Pressekonferenz, dass Werner schon wieder am Mannschaftstraining teilgenommen hat. Er ist also eine Alternative für die Partie in Mainz.

Dafür hat RB einiges unternommen. Zunächst benandelte ihn Dr. Müller-Wohlfahrt in München, dann weilte er zur ärztlicher Behandlung in Konstanz. Am Sonntag dann durfte der Ex-Stuttgarter bereits mit Ball trainieren.

Hasenhüttl hatte die Verletzung Werners als "Katastrophe" bezeichnet. Nun kann der Stürmer beim Kampf um die Champions-League-Teilnahme aber bald wieder eingreifen.

Timo Werner im Steckbrief