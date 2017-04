Was passiert im Sommer mit Kagawa?

Donnerstag, 06.04.2017

Bisher haben nach Informationen des kickers keine Gespräche über einen neuen Vertrag stattgefunden. Eine Tendenz von Seiten des Vereins soll es noch nicht geben.

Erlebe die Bundesliga-Highlights auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat

Kagawa selbst soll sich noch keine abschließende Meinung gebildet haben, welche Rolle er beim BVB noch einnehmen darf und kann langfristig.

Denn in dem von Trainer Thomas Tuchel favorisierten Spielsystemen (3-4-2-1, 4-1-4-1) wurde Kagawas beste Position, die zehn, gestrichen. Kagawa aber weiß: Dort kommen seine Vorzüge am besten zur Geltung.

Kagawa erzielte bisher 53 Tore und 42 Vorlagen in 177 Pflichtspielen für Borussia Dortmund. In der aktuellen Spielzeit reichte es neben dem HSV-Tor lediglich zu zwei Doppelpacks im Pokal gegen Trier (3:0) und in der Champions League gegen Warschau (8:4).

Shinji Kagawa im Steckbrief