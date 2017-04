Medien: Hoffenheim verhandelt mit Gnabry

Mittwoch, 05.04.2017

Zwischen Gnabry und Hoffenheim laufen laut der Sport Bild bereits Gespräche. Grundsätzlich könne sich Gnabry demnach auch einen Wechsel vorstellen, die Aussicht auf einen Stammplatz bei einem potenziellen Champions-League-Teilnehmer soll für Hoffenheim sprechen.

Ein wichtiger Faktor ist auch TSG-Trainer Julian Nagelsmann. Nur wenn der Trainer in Hoffenheim bleibt, ist die TSG demnach eine ernsthafte Option für den Olympiazweiten. Nagelsmann selbst hatte unlängst betont, auch in der kommenden Saison Trainer in Hoffenheim zu sein.

Serge Gnabry im Steckbrief