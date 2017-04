"Die Pflaume" - Völler spottet über TV-Experten

Montag, 03.04.2017

Wolfsburg drehte zwischenzeitlich einen 0:2-Rückstand in eine 3:2-Führung in der BayArena. Vor allem der letzte Treffer, ein umstrittener Elfmeter der Gäste, traf Bayer-Sportdirektor Völler ins Mark. Dabei soll Leverkusens Youngster Benjamin Henrichs Wolfsburgs Jakub Blaszczykowski gefoult haben. Nach Spielende sagte der ehemalige DFB-Teamchef dazu: "Der Elfmeter gegen uns war lächerlich. Auch wenn Herr Gagelmann das sicherlich anders sehen wird, die Pflaume."

Die volle Breitseite gegen den Sky-Schiedsrichter-Experten bestätigten neben der DPA weitere Medien. Gagelmann, zwischen 2000 und 2015 Bundesliga-Schiedsrichter, wird vom TV-Sender bei kritischen Spielsituationen via Liveschalte hinzugeschaltet, um eine Einschätzung abzugeben. Diese gefiel Völler wohl gar nicht. Oder liegen im Abstiegskampf einfach nur die Nerven blank?

Zumindest hat Völler mit Hans-Joachim Watzke einen prominenten Fürsprecher. Der BVB-Boss hatte bereits am Samstag im Zuge des Revierderbys in Richtung des Sky-Experten gesagt: "Herr Gagelmann hat ja schon was dazu gesagt. Das ist für mich sowieso immer die größte Belustigung. Da schmeiß ich mich manchmal richtig weg, wenn ich das auf der Couch höre."

Auch für die Dortmunder reichte es nur zu einem Remis. Völler und Leverkusen sind derweil in einer kritischeren Situation, befinden sich mitten im Abstiegskampf. Für Leverkusen war es eine gefühlte Niederlage. Trainer Tayfun Korkut konnte auch im vierten Spiel nicht gewinnen. Nur sechs Punkte liegen zwischen Platz acht (Freiburg) und 16 (Augsburg). Mittendrin: Leverkusen (11. mit 32 Zählern) und Wolfsburg (13. mit 30 Punkten).

Autor: Jannik Schneider