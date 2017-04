Lewandowski: "Nicht so schlimm"

Samstag, 08.04.2017

"Wir wollten kein Risiko eingehen. Die Schulter ist geprellt. Es ist nicht so schlimm. Ich hoffe, dass ich Mittwoch wieder bei hundert Prozent bin", sagte der Pole nach dem 4:1 (2:1)-Erfolg bei Sky.

Lewandowski war von BVB-Torhüter Roman Bürki gefoult worden und auf die Schulter gefallen. Nach erfolgreichem Elfmeterschuss zum Endstand musste er ausgewechselt werden. Der Stürmer hatte auch das zwischenzeitliche 2:0 erzielt und führt die Torjägerliste der Bundesliga mit nun 26 Treffern an.

Die Bayern treffen am Mittwoch (20.45 Uhr im LIVETICKER) im Viertelfinal-Hinspiel auf Titelverteidiger Real. Das Rückspiel findet am 18. April in Madrid statt.

