Red Bull: Mintzlaff gibt Posten ab

Montag, 10.04.2017

Im Januar 2014 übernahm Mintzlaff bei der Red Bull GmbH die Rolle aus Head of Global Soccer. Diese Position stellte auch eine Verbindung zwischen den beiden Klubs aus Salzburg und Leipzig dar, ist nun aber Geschichte. Mintzlaff hat seinen Posten laut kicker und Bild niedergelegt.

Erlebe die Bundesliga-Highlights auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat

Fortan ist der ehemalige Langstreckenläufer nur noch als Geschäftsführer in Leipzig tätig und schafft damit einen weiteren möglichen Stolperstein bei einer gemeinsamen Teilnahme an der Champions League aus dem Weg. RB ist zuversichtlich, mit beiden Klubs antreten zu dürfen.

"Es besteht in keinster Weise gegenseitige Einflussnahme. Beide Klubs sind in ihrer Entscheidungsfindung völlig unabhängig und frei", gibt Mintzlaff an. Die Zusammenarbeit sei inzwischen auf einem "völlig fremdüblichen Niveau" angekommen.

RB Leipzig im Überblick