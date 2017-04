Medien: Auba will mit Entscheidung warten

Donnerstag, 27.04.2017

Wie das Blatt schreibt, möchte sich der Gabuner nach dem 34. Spieltag zu seiner Zukunft äußern. Bis dahin tappt die Öffentlichkeit - und womöglich auch die Borussia - im Dunklen.

Zuletzt wurde Paris St. Germain Interesse an Aubameyang nachgesagt. Wie France Football berichtete, habe sich der Vater des 27-Jährigen mit PSG-Verantwortlichen im Januar getroffen. Zuvor galt Real Madrid lange als Topkandidat im Poker um den Stürmer.

Aubameyangs Vertrag in Dortmund läuft noch bis 2020. Ab einer Ablösesumme von 80 Millionen Euro sei der BVB dem Vernehmen nach offen für einen Verkauf. In dieser Saison hat "Auba" bereits 27 Tore in der Bundesliga geschossen.

Pierre-Emerick Aubameyang im Steckbrief