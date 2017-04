Dembele ohne Anpassungsprobleme

Montag, 10.04.2017

"Ich bin eher nicht von meiner schnellen Anpassung an die Bundesliga überrascht", sagte Dembele im Interview mit der L'Equipe.

"Ich habe das schon so erwartet. Es war mein Ziel so viele Spiele wie möglich zu spielen und dank meiner Leistungen konnte ich das auch. Ich bin glücklich, denn ich wollte besser als in Rennes sein. Natürlich haben meine Mitspieler mir geholfen. Da fallen mir besonders Aubameyang und Guerreiro ein."

"Als ich angekommen bin hatte ich noch Sorgen im Bezug auf Leistung und Spielzeit", räumte er aber auch ein. "Nun bin ich glücklich, in einer solch intensiven Liga mit diesen Fans zu spielen. Besonders Thomas Tuchel gibt mir Freiheiten.Er sagt, dass ich dribbeln soll und wenn ich den Ball habe, habe ich absolute Freiheit und das brauche ich. Es gefällt mir sehr."

Dembele konnte in dieser Bundesliga-Saison bereits 26 Mal auflaufen und war an 16 Tore direkt beteiligt.

Ousmane Dembele im Steckbrief