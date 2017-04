Innenbandriss: Müller vor Saison-Aus

Sonntag, 02.04.2017

Die Prognosen der Ärzte, so Müller weiter, gingen von einer sechswöchigen Pause aus. Die aktuelle Spielzeit endet in sieben Wochen.

Müller hatte in der Partie gegen die Rheinländer in der 13. Minute den Führungstreffer erzielt. Nach einem Zweikampf mit dem Kölner Marco Höger wurde er in der 52. Minute ausgewechselt und durch Michael Gregoritsch ersetzt.

Nicolai Müller im Steckbrief