Schmidt leitet Sonntagstraining in Mainz

Sonntag, 09.04.2017

Martin Schmidt hat beim Fußball-Bundesligisten FSV Mainz 05 am Sonntagvormittag plangemäß das Training geleitet. Konsequenzen für den Trainer scheint es trotz fünf Bundesliga-Niederlagen in Serie und dem Sturz Richtung Abstiegszone vorerst nicht zu geben. Am Samstag hatte der FSV beim SC Freiburg 0:1 (0:0) verloren.

"Nach fünf Pleiten am Stück gibt es niemanden, der von sich sagen kann, er habe zuletzt in Topform auf dem Platz gestanden", sagte Kapitän Stefan Bell vor der Einheit, die um 10.50 Uhr begann: "Was in der Trainerdiskussion passiert, müssen wir abwarten. Das ist nicht die Sache der Spieler."

Sportchef Rouven Schröder hatte am Samstag betont, das Spiel in Freiburg sei kein "Schicksalsspiel" gewesen.

"Es geht um den Verein", sagte Schröder, "wir müssen erst mal runterfahren, das Spiel und die letzten Wochen analysieren."

