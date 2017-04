Kein Bundesligist ist vor Gomez sicher

Sonntag, 16.04.2017

Gomez kehrte im Sommer 2016 nach Anstellungen in Italien und der Türkei in die Bundesliga zurück, wo er in dieser Saison bereits 14 Treffer erzielen konnte.

Insgesamt steht der 31-Jährige nun bei 152 Bundesligatoren - Platz 14 der ewigen Bestenliste.

Mario Gomez im Steckbrief