Reus wieder im Mannschaftstraining

Sonntag, 09.04.2017

Ein Einsatz - zumindest von Beginn an - im Viertelfinal-Hinspiel der Champions League am Dienstag (20.45 Uhr/Sky) gegen den AS Monaco erscheint dennoch unwahrscheinlich. "Wir wissen nicht, wann wir ihn reinbringen sollen, wenn wir alle drei Tage spielen", hatte BVB-Trainer Thomas Tuchel vor dem Liga-Spiel bei Bayern München (1:4) gesagt.

Den BVB erwarten englische Wochen mit dem Hin- und Rückspiel (18. April) gegen Monaco, den Ligaspielen gegen Eintracht Frankfurt (15.4.), Borussia Mönchengladbach (22.4.) und den 1. FC Köln (29.4.) sowie dem Pokal-Halbfinale beim FC Bayern (26.4.).

Am Sonntag trainierten neben Reus die Reservisten wie Nuri Sahin, Sven Bender und Alexander Isak, flankiert von zahlreichen U23-Spielern.

Marco Reus im Steckbrief