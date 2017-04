Bartra: Beim BVB "stimmt alles auf dem Platz"

Freitag, 07.04.2017

"Ich fühle mich hier sehr wohl. Ich spiele fast immer und das gibt mir sehr viel Selbstvertrauen", sagte Bartra der SportBild.

Erlebe die Bundesliga-Highlights auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat

Aktuell verschwendet er keinen Gedanken an eine Rückkehr zum FC Barcelona: "Ich genieße es so sehr, dass ich nicht weiter als bis zum nächsten Spiel denke. Ich konzentriere mich darauf, körperlich das beste aus mir herauszuholen und ich gebe in jedem Match alles."

Einen kleinen Seitenhieb auf seinen Ex-Klub konnte er sich dabei nicht verkneifen: "In Barcelona stimmte alles abseits des Platzes: Familie, Mannschaftskameraden, Freunde. Aber hier stimmt auf dem Platz alles."

Marc Bartra im Steckbrief