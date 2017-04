Schmidt sieht Abstiegskampf als Chance

Dienstag, 04.04.2017

"Es ist unsere Chance, weil niemand etwas von uns erwartet. Darauf stelle ich das Team ein", sagte Schmidt am Dienstag und meinte: "Die jetzige Situation ist auch eine Chance. Wenn wir die bewältigen, dann werden wir nächste Saison davon profitieren."

Nach zuletzt drei Niederlagen in Serie weiß Schmidt um die Herausforderungen für den Tabellen-15., der seit Wochen in einer Abstiegsspirale steckt. "Wir dürfen unsere Probleme aber nicht als unlösbar ansehen und den Kopf in den Sand stecken", forderte der Schweizer: "Es wissen alle jetzt zu hundert Prozent, um was es geht." Wichtig sei es, dass man an den Dingen festhalte, "die gut funktionieren".

Gegen Leipzig muss Schmidt allerdings auf den gelbgesperrten Mittelfeldspieler Danny Latza verzichten. Sportdirektor Rouven Schröder erhöhte den Druck: "Es muss jedem klar sein, wer am Mittwoch das Spiel gewinnen will. Und das will ich auch sehen."

Vorsprung dahin

In den bisherigen neun Rückrundenspielen kassierten die Rheinhessen fünf Niederlagen (zwei Siege, zwei Unentschieden) und schossen nur acht Tore. Vor dem 27. Spieltag ist Mainz als Tabellen-15. punktgleich mit dem FC Augsburg, der den Relegationsplatz 16 belegt. Der Vorsprung hatte nach der Hinrunde noch acht Zähler betragen.

Dabei hat die Schmidt-Elf seit Mitte Dezember 2016 nur noch eine "Einfach-Belastung" zu bewältigen, nachdem sie in der Gruppenphase der Europa League gescheitert war.

Der FSV Mainz 05 im Überblick