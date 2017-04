Mittelfußbruch: Saisonaus für Werders Caldirola

Samstag, 08.04.2017

Caldirola ist damit Werders Pechvogel in dieser Spielzeit. Der Abwehrspezialist hatte erst am 1. April sein Comeback nach halbjähriger Verletzungspause gegeben. In der Bundesliga kommt Caldirola in dieser Saison nur auf fünf Spiele und 412 Einsatzminuten.

Luca Caldirola im Steckbrief