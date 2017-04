Ajax-Wechsel? Huntelaar heizt Spekulationen an

Samstag, 08.04.2017

"Alles ist möglich. Aber es ist schwierig, da jetzt etwas zu sagen", zitiert Ajax Amsterdams Klub-Website Huntelaar: "Wir werden sehen."

Der Niederländer wurde in der jüngsten Vergangenheit immer wieder mit dem holländischen Rekordmeister in Verbindung gebracht. Bereits von 2006 bis 2009 trug er das Ajax-Trikot (105 Tore in 136 Pflichtspielen), ehe er zu Real Madrid wechselte.

"Ich war immer großer Ajax-Fan. Meine ganze Familie ist Ajax-verrückt", sagte Huntelaar offen. Und Sportdirektor Marc Overmars verriet: "Klaas-Jan ist für uns immer interessant. Ich sage nicht, dass wir ihn holen, aber wir beobachten seine Situation."

Huntelaar stand in dieser Bundesliga-Saison nur elf Mal auf dem Platz und erzielte lediglich ein Tor. In der Europa League treffen er und Schalke 04 im Viertelfinale ausgerechnet auf Ajax Amsterdam (Do., 21.05 Uhr im LIVETICKER).

