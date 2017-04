Nagelsmann witzelt über Wagner-FCB-Gerüchte

Donnerstag, 20.04.2017

Wagner hatte im kicker-Interview ein mögliches Comeback beim FC Bayern zumindest nicht ausgeschlossen, im Gegenteil: "Das ist nicht meine Baustelle, auch wenn bei einem Angebot von den Bayern wohl jeder ins Grübeln kommen würde", sagte Wagner, der die Jugendmannschaften des FCB durchlaufen hat, 2008 aber zum MSV Duisburg wechselte.

Trainer Julian Nagelsmann kann sich einen solchen Transfer allerdings nicht vorstellen: "Bayern ist bei Sandro eine Herzensangelegenheit. Ich weiß aber auch, wie der Sandro tickt. So ganz gerne sitzt er unter so einer Plexischeibe nicht", so der TSG-Coach am Donnerstag. Nagelsmann spielte damit auf die Ersatzbank des Rekordmeisters an.

Erlebe die Bundesliga-Highlights auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat

"Das muss er selber entscheiden. Aber ich an seiner Stelle würde das nicht machen. Ich glaube auch nicht, dass er da unfassbar glücklich werden würde, wenn er immer neben dem Carlo sitzt", beendete Nagelsmann darauf scherzend, aber mit einer deutlichen Meinung die Diskussion.

Sandro Wagner im Steckbrief