Masken-Jubel: Klopp springt Auba zur Seite

Dienstag, 18.04.2017

"Exzentrik ist an sich erstmal noch nichts Vorwerfbares, sondern ein Charaktermerkmal. Und Auba hat davon ganz bestimmt ein bisschen was mitbekommen. Zuallererst ist er ein herausragender Stürmer. Jeder Trainer würde es so sehen: Solange er trifft, dürfen ein paar Verrücktheiten auch sein", so der heutige Liverpool-Coach gegenüber Sport 1. Aubameyang hatte sich nach seinem Treffer eine Maske seines Sponsors übergestreift.

Pierre-Emerick Aubameyang im Steckbrief