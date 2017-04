Inter an Augsburgs Stafylidis interessiert?

Freitag, 28.04.2017

Einen neuen Linksverteidiger sucht man in Mailand, so Calciomercato. Demnach hat Inter zwei Wunschkandidaten ins Auge gefasst. Neben Ben Chilwell von Leicester City soll auch Stafylidis aus Augsburg im Fokus stehen. Der 23-Jährige hat noch einen Vertrag bis 2019.

In der laufenden Saison kommt der Grieche auf 23 Liga-Einsätze, in denen er vier Tore erzielen konnte. Unter Trainer Manuel Baum war er nicht mehr so gesetzt, wie noch zu Beginn der Saison und verpasste zuletzt einige Spiele. Er kam im Sommer 2015 von Bayer Leverkusen.

Konstantinos Stafylidis im Steckbrief