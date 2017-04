HSV-Security unterstützt Bahn

Mittwoch, 12.04.2017

"Gerade nach den erschreckenden Ereignissen in Dortmund ist es wichtig, sich an die Regeln zu halten: keine Gewalt gegen unsere Fahrzeuge, Mitarbeiter oder anderen Fahrgäste", heißt es in einer Pressemitteilung des Bahnunternehmens: "Damit zeigen die Fans Respekt, Größe und sorgen dafür, dass alle das Spiel in Bremen sehen können."

Die enge Zusammenarbeit mit dem HSV sei "wegweisend", sagte metronom-Sprecher Björn Pamperin: "Das Sicherheitskonzept wurde im Rahmen der stetigen Zusammenarbeit von metronom zusammen mit dem HSV und der Bundespolizei zum Thema "Fanreiseverkehr" erarbeitet."

