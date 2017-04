Baumann deutet Verlängerung mit Wiedwald an

Montag, 10.04.2017

"Wir planen weiter mit Felix. Und das losgelöst von der Klausel", gab Baumann in der Causa Wiedwald an. Der Torhüter wird aller Voraussicht nach gegen den Hamburger SV im Tor stehen und erfüllt damit eine Vertragsbedingung, die seinen auslaufenden Vertrag automatisch verlängert.

Doch Werder und Wiedwald wollen offenbar mehr als einen Vertrag bis 2018. "Ende Mai könnte es konkreter werden", so Baumann. In Bremen will man den 27-Jährigen länger binden: "Wir müssen mit Michael Zetterer und Jaroslav Drobny reden. Es muss in der Gesamtkonstellation passen."

Felix Wiedwald im Steckbrief