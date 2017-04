Heidel: "Ich bin sehr enttäuscht"

Mittwoch, 05.04.2017

"Damit hatten wir in der Form nicht gerechnet. Ich bin sehr enttäuscht", sagte Heidel im Interview mit Der Westen. "Unser Plan war, dass wir in Führung gehen. Was wir auf keinen Fall wollten, war, in Rückstand zu geraten.

Dann wird es gegen Bremen nämlich schwer, weil sie kompakt stehen und auf Fehler lauern. Das kriegen sie mittlerweile richtig gut hin."

Während das 1:1 im Revierderby gegen Dortmund noch als Teilerfolg gewertet wurde, war die Niederlage an der Weser ein weiterer Rückschlag für die Weinzierl-Truppe. "Werder hat uns Effizienz vorgemacht", fügte Sportvorstand Heidel an.

"Dass nach dem dritten Gegentor die Köpfe runtergehen, ist verständlich. Vor dem zweiten Tor haben die Leute im Stadion eher darauf gewartet, dass wir den Ausgleich machen. Aber wir haben uns zu wenig klare Chancen herausgespielt."

Die Schalker befinden sich aktuell auf dem zehnten Platz der Bundesliga-Tabelle, weit hinter den Europa-Ambitionen des Klubs zurück. Durch den Heimsieg sind nun sogar die Bremer an den Königsblauen im Klassement vorbeigezogen.

