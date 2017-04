Tuchel staucht Mor im Training zusammen

Sonntag, 09.04.2017

Die Spieler, die am Samstag in der Allianz Arena begonnen hatten, drehten auf dem Mountainbike ihre Runden, die Reservisten und Rekonvaleszenten, zu denen auch Marco Reus gehörte, waren auf dem Trainingsplatz aktiv. Einer aber musste laut Bild nachsitzen: Mor. Der Mann, den Tuchel gegen die Bayern in der 59. Minute eingewechselt hatte.

Wie das Blatt berichtet, ging es lautstark zur Sache, Mor soll gegen diese Trainingsmaßnahme protestiert haben und Tuchel wurde deutlich: "Shut your mouth! Shut yout mouth! Shut your mouth!" Danach zog auch Mor von dannen.

Diese Auseinandersetzung wiederum schien wie eine Fortsetzung des am Samstag Dargebotenen. Schon in München war Tuchel sichtlich unzufrieden mit der Leistung des 19-Jährigen.

Mehrfach forderte Tuchel den Offensivspieler zu mehr Lauf- und Abwehrarbeit auf - nach Ballverlusten blieb er teilweise stehen und ließ Konter der Bayern geschehen.

Emre Mor im Steckbrief