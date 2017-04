Metzelder: Darum wechselt Auba nicht zu Bayern

Freitag, 07.04.2017

"Natürlich gibt es Spieler vom BVB, die hochinteressant sind. Aber ein Wechsel von Aubameyang zu Bayern ist ausgeschlossen, solange Lewandowski dort spielt", legte sich Metzelder im Gespräch mit t-online fest.

Eine Konstellation mit zwei "so starken Torjägern und Persönlichkeiten gibt es in ganz Europa nicht. Und wenn es sie mal gab, ging das schief". Metzelder weiter: "Da Lewandowski gerade bis 2021 verlängert hat und Aubameyang - wenn überhaupt - eher Richtung Real Madrid tendiert, ist ein Wechsel auch zukünftig höchst unwahrscheinlich."

"Nicht teil einer Strategie"

Mit der Extrovertiertheit des Angreifers hat Metzelder kein Problem. Aubameyang, der erst kürzlich mit seiner Maskenaktion einen Ausrüsterstreit heraufbeschworen hatte, sei "einfach ein bunter Vogel, der sein Ding macht". Übelnehmen sollte man die Aktion dem Angreifer deshalb nicht: "Aubameyang ist extrovertiert und 'laut', das ist Teil seiner Qualität. Jetzt hat er es trotz vorheriger Warnungen überdreht, so dass der Verein reagieren musste. Auf mich wirkt er aber so, als sei das nicht Teil einer Strategie."

Denn letztlich, so Metzelder, "sind nicht alle Spieler gleich. Dortmund braucht Aubameyang und deshalb wird das auch in der Mannschaft so akzeptiert. Ein Zlatan Ibrahimovic oder Cristiano Ronaldo erlauben sich auch mehr als andere Spieler. Er muss nur wissen, dass dann noch genauer auf seine Leistung geschaut wird".

Pierre-Emerick Aubameyang im Steckbrief