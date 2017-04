Reus: "Gibt keine Ausreden mehr"

Freitag, 21.04.2017

"Wir dürfen uns keine Fehler erlauben, es gibt auch keine Ausreden mehr", gab Reus in der Bild an. Der BVB war nach zwei harten Wochen in der Champions League am AS Monaco gescheitert. Nun geht es nach vorerst nach Gladbach, anschließend kommt Köln in den Signal Iduna Park.

Mittendrin wartet im Pokal der FC Bayern München. "Wir müssen positiv nach vorne gucken und dann ist es natürlich das Ziel, in München ins Pokal-Finale einzuziehen. Dafür brauchen wir mehr Mut und Selbstvertrauen, dann haben wir alle Chancen", so Reus.

Der 27-Jährige selbst konnte in der laufenden Saison noch nicht konstant abliefern. Zwölf Liga-Einsätze verbuchte er und erzielte dabei drei Tore. Das Hinspiel gegen den AS Monaco hatte er mit einem Faserriss verpasst, inzwischen ist er aber wieder fit.

Marco Reus im Steckbrief