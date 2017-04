BVB geht erneut auf Asienreise

Donnerstag, 27.04.2017

"Wir freuen uns, auch in diesem Jahr in Asien zu Gast zu sein. Gerne erinnern wir uns an vergangene Besuche zurück und wissen: Sowohl in Japan als dann auch in China werden wir auf viele eingefleischte und extrem loyale BVB-Fans treffen", sagte Marketingdirektor Carsten Cramer.

Alle Infos zu Borussia Dortmund