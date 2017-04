Köln: Subotic stellt Vertragsgespräche hinten an

Donnerstag, 27.04.2017

"Meine persönliche Situation und die Klärung meiner Zukunft stellen wir erst einmal zurück. Das genießt jetzt nicht die oberste Priorität", sagte Subotic im Interview mit dem kicker: "Bis zum 20. Mai geht es darum, alles rauszuhauen, was möglich ist. Danach werden wir gemeinsam Entscheidungen treffen."

Der Innenverteidiger ist bis zum Saisonende an Köln ausgeliehen. Ob er danach zu Borussia Dortmund zurückkehrt, ist unklar. "Meine komplette Aufmerksamkeit gilt erst einmal dem FC und dem sportlichen Abschneiden unserer Mannschaft in dieser Saison", so Subotic weiter.

Aktuell stehen die Geißböcke auf dem achten Tabellenplatz. Bis Rang sechs, der den Einzug in die Europa League definitiv möglich machen würde, fehlen lediglich drei Punkte.

Neven Subotic im Steckbrief