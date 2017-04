Kovac: "Der Knoten ist etwas gelockert"

Freitag, 07.04.2017

Niko Kovac (Trainer Frankfurt): "Wir haben nie aufgegeben, das ist der Charakter dieser Mannschaft. Dennoch: Heute war mehr drin. Aber mir müssen nehmen, was wir kriegen. Ich habe den Jungs in der Halbzeit gesagt, dass sie an sich glauben sollen. Das 1:2 in der 48. Minute war wichtig, die Jungs haben die zweite Luft bekommen. Ich weiß nicht, ob der Knoten jetzt geplatzt ist, aber zumindest ist er etwas gelockert. Es geht nur, wenn man daran glaubt. Im Grunde hat die schlechteste Chance der letzten Wochen zum Tor geführt. Das haben wir gebraucht."

Branimir Hrgota (Frankfurt): "Die zweite Halbzeit war überragend. Wir haben alles versucht, drei Punkte rauszuholen, aber es hat leider nicht ganz gereicht. Das Unentschieden nach dem Rückstand ist aber sehr wichtig für die Moral."

Alexander Nouri (Trainer Bremen): "Wir haben uns den Punkt mit einer unglaublicher Energieleistung erarbeitet und mit Willen verdient. Wir hatten viele Umstellungen und haben das gut kompensiert."

Erlebe die Bundesliga-Highlights live und auf Abruf auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat

Fin Bartels (Bremen): "Wir hätten gerne den Dreier mitgenommen, aber letztlich war das Unentschieden verdient für Frankfurt."

Der 28. Spieltag der Bundesliga