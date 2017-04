Enthüllt! So fies ist der Bayern-Fluch

Montag, 10.04.2017

Vorwort: Der Spieltag in Zahlen ist dafür bekannt, irgendwie zwischen unerbittlich-investigativem Journalismus mit Tendenz zur Trockenheit und lässig-debilem Frohsinn mit Tendenz ins Larifarieske zu mäandern. Diese Ausgabe soll dafür ein Paradebeispiel sein. Es geht los mit einer boulevardesk aufbereiteten bitteren Tatsache...

DAS IST DER HORRORFLUCH: Wer träumt nicht davon, einmal im Leben dem FC Bayern ein Schnippchen zu schlagen? Aber Achtung! Ein FLUCH verfolgt all jene, denen das Kunststück gelingt. Wie? Was? Warum? Wir wollen alles wissen!, schreit jetzt der Leser atemlos... Also gut: Wie britische Wissenschaftler unter Zuhilfenahme nicht etwa relativ neuer, sondern allerneuster Computertechnik herausgefunden haben, gelang es den letzten sieben Bundesliga-Besiegern des FC Bayern nicht, im anschließenden Spiel zu gewinnen. Nein, viel schlimmer noch: Sechs von ihnen verloren sogar das nächste Spiel. Weil nur wenige "SpiZ"-Leser sieben Bayern-Niederlagen tatsächlich erlebt haben, gibt es hier alle Details:

Nr. 7, April 2017: Hoffenheim verliert wenige Tage nach einem 1:0 über die Bayern 1:2 beim HSV.

Nr. 6, November 2016: Dortmund vergeigt nach einem Sieg über die Bayern (1:0) das anschließende Spiel in Frankfurt (1:2).

Nr. 5, März 2016: Mainz gewinnt erst 2:1 in München und spielt dann 0:0 im eigenen Stadion gegen Darmstadt.

Nr. 4, Dezember 2015: HORRORFLUCH! Gladbach gewinnt mal eben 3:1 gegen Guardiolas (früherer Bayern-Trainer, Anm. d. SpiZ-Red.) Superteam und kollabiert dann im Derby in Leverkusen - NULLFÜNF.

Nr. 3, Mai 2015: Noch mehr HORROR! Freiburg gelingt ein 2:1 gegen einen schon seit Monaten als Meister feststehenden FC Bayern und denkt an nichts Böses, doch am folgenden Wochenende heißt's 1:2 in Hannover. Die Breisgauer steigen ab!

Nr. 2, Mai 2015: Augsburg hat aus unerfindlichen Gründen 1:0 in München gewonnen. Am Spieltag drauf gibt's ein 1:2 im eigenen Stadion gegen Hannover.

Nr. 1, Mai 2015: Im verflixten Mai 2015 gewinnt auch Leverkusen gegen die Bayern (2:0). Diesem Sieg folgt eine Derbyklatsche (0:3) in Gladbach.

VOR DEM FLUCH: Einen Monat zuvor hatte Gladbach sein Heimspiel gegen die Bayern 2:0 gewonnen. Die Woche drauf gab's ein 4:1 in Hoffenheim für die Borussia.

Sünder und Treter I: Früher oder später erwischt es jeden, jetzt halt Robert Lewandowski. Erstmals in seiner Bundesligalaufbahn (seit 2010) muss der Pole eine Gelbsperre absitzen. Ausgerechnet (jaja, so heißt das in solchen Fällen immer, gefolgt von dem Ausspruch: ‚Solche Geschichten schreibt nur der Fußball.') gegen seinen Ex-Verein Borussia Dortmund kassierte der 28-jährige Angreifer von Rekordmeister Bayern München seine fünfte Verwarnung der Saison.

Kleiner Nachtrag: Anfang 2013 war Lewy mal wegen einer Roten Karte für zwei Spiele zum Zuschauen verdammt gewesen. Er hatte sich damals mit dem Falschen, also genauer: Rafael van der Vaart vom HSV, angelegt. Konsequenz: Lewandowski flog vom Platz, der HSV gewann (!) in Dortmund (!!) 4:1 (!!).

Top-11 des 28. Spieltags: Altes Eisen? Von wegen! © getty 1/12 TOR Bernd Leno (Bayer Leverkusen): War gegen die starke Leipzig-Offensive gefordert und sorgte mit starken Paraden dafür, dass bis zur Nachspielzeit kein Treffer fiel. Klärte zunächst gegen Sabitzer, später mit einigen Rettungstaten am kurzen Pfosten /de/sport/fussball/bundesliga/1704/diashows/28-spieltag/top-11-bayern-ribery-robben-hunt-burgstaller.html © getty 2/12 Lukas Kübler (SC Freiburg): Stand defensiv sicher, präsentierte sich zweikampfstark und schaltete sich auch immer wieder in die Offensive ein. Sein Schuss in der 70. Minute wurde zur Vorarbeit für Petersen, der zum umjubelten 1:0 traf /de/sport/fussball/bundesliga/1704/diashows/28-spieltag/top-11-bayern-ribery-robben-hunt-burgstaller,seite=2.html © getty 3/12 Kyriakos Papadopoulos (Hamburger SV): Kehrte nach seiner Verletzung zurück und war besonders in der Schlussphase ein Garant für den Heimsieg. Klärte zweimal mit sehr riskanten Tacklings in höchster Not gegen den enteilten Kramaric /de/sport/fussball/bundesliga/1704/diashows/28-spieltag/top-11-bayern-ribery-robben-hunt-burgstaller,seite=3.html © getty 4/12 David Abraham (Eintracht Frankfurt): Setzte mit seinem Hammer an die Latte das erste Ausrufezeichen der Partie. Stark in der Defensive, mit den meisten Ballaktionen aller Akteure, einer tollen Passquote und zudem mit dem wichtigen Kopfball vor dem 1:2 /de/sport/fussball/bundesliga/1704/diashows/28-spieltag/top-11-bayern-ribery-robben-hunt-burgstaller,seite=4.html © getty 5/12 MITTELFELD Arjen Robben (FC Bayern): Von Beginn an sprühte er nur so vor Spiellaune, suchte immer wieder den direkten Weg oder überraschte die Dortmunder mit plötzlichen Richtungsänderungen. War aber nicht nur wegen seines Treffers ein Gefahrenherd /de/sport/fussball/bundesliga/1704/diashows/28-spieltag/top-11-bayern-ribery-robben-hunt-burgstaller,seite=5.html © getty 6/12 Aaron Hunt (Hamburger SV): Vernarrte beim direkt verwandelten Freistoß Keeper Baumann mit seinem Schuss ins Torwarteck. Staubte zudem nach Vorarbeit von Wood eiskalt zum Siegtreffer ab - Doppelpack! /de/sport/fussball/bundesliga/1704/diashows/28-spieltag/top-11-bayern-ribery-robben-hunt-burgstaller,seite=6.html © getty 7/12 Max Meyer (Schalke 04): Durfte auf der Zehn ran und gab bei den gut startenden Schalkern sofort die Richtung vor. Nutzte die Fehler der Wolfsburger Hintermannschaft gut aus und war an drei Toren beteiligt /de/sport/fussball/bundesliga/1704/diashows/28-spieltag/top-11-bayern-ribery-robben-hunt-burgstaller,seite=7.html © getty 8/12 Almog Cohen (FC Ingolstadt): Der Israeli schaltete sich immer wieder ins Angriffsspiel seiner Mannschaft ein, indem er freie Räume erkannte und diese geschickt nutzte. So bereitete er das 1:0 von Groß vor. Zudem traf er zum wichtigen Ausgleich /de/sport/fussball/bundesliga/1704/diashows/28-spieltag/top-11-bayern-ribery-robben-hunt-burgstaller,seite=8.html © getty 9/12 Franck Ribery (FC Bayern): Rannte und dribbelte sich die Lunge aus dem Leib, hatte sowohl eine tolle Pass- als auch eine tolle Zweikampfbilanz und war ein ständiger Unruheherd /de/sport/fussball/bundesliga/1704/diashows/28-spieltag/top-11-bayern-ribery-robben-hunt-burgstaller,seite=9.html © getty 10/12 ANGRIFF Robert Lewandowski (FC Bayern): Zwei Treffer und eine engagierte Leistung vor allem im Spiel gegen den Ball. Der Pole zeigte gegen Dortmund mal wieder seine ganze Klasse /de/sport/fussball/bundesliga/1704/diashows/28-spieltag/top-11-bayern-ribery-robben-hunt-burgstaller,seite=10.html © getty 11/12 Guido Burgstaller (Schalke 04): Die Geschichte um den Österreicher geht weiter. Er knipste doppelt und ist somit alleine in den letzten 5 Ligaspielen an 5 Toren direkt beteiligt. Vor allem die Ballannahme vor seiner 2. Hütte war allererste Sahne /de/sport/fussball/bundesliga/1704/diashows/28-spieltag/top-11-bayern-ribery-robben-hunt-burgstaller,seite=11.html © spox 12/12 Und so sieht sie aus: Die SPOX-Top-11 des 28. Spieltags /de/sport/fussball/bundesliga/1704/diashows/28-spieltag/top-11-bayern-ribery-robben-hunt-burgstaller,seite=12.html

Sünder und Treter II: Früher oder später verbucht auch ein Bundesliganeuling seinen ersten Platzverweis. Willi Orban trägt sich in die Geschichtsbücher unter der Rubrik "Erste Ampelkarte für RB Leipzig" ein.

Nullfünfer: In Freiburg setzte es für Mainz die fünfte Niederlage in Folge. Eine solche Elendsserie hatte es davor zuletzt in der Saison 2004/05 unter einem gewissen Jürgen Klopp gegeben. Auch damals zog man am Bruchweg nicht hektisch die Reißleine, sondern machte mit dem bewährten Trainer weiter. Klopp durfte sogar noch zwei Spiele verlieren, ehe die Nullfünfer die Kurve kratzten.

So wie einst: Dass ein vom HSV bewohntes Stadion mal wieder mit Fug und Recht den Beinamen ‚Festung' tragen würde, hätte man wohl so bald nicht erwartet, aber es ist Tatsache. Seit dem himmelschreiend erbärmlichen 2:5 gegen Pierre-Emerick Aubameyang Anfang November 2016 hat der HSV kein Heimspiel mehr verloren - und nicht nur das: Er hat 7 von 9 Heimspielen gewonnen, zuletzt 4 am Stück. So großartig waren die Hamburger im eigenen Stadion zuletzt in der Saison 2008/2009. Damals verlor man erst das 11. Heimspiel der Saison gegen Wolfsburg. Zuvor hatte es unter Trainer Martin Jol 9 Siege und 1 Remis gegeben.

Noch mal so wie einst: Noch ein Stückchen großartiger als der HSV ist momentan Werder. In Frankfurt gab's mit dem Remis nach 2:0-Führung zwar einen kleinen Dämpfer, doch auch so sind die Bremer erstmals seit über sieben Jahren in acht Spielen in Serie ungeschlagen. Zu Beginn der Saison 2009/10 war man sogar noch besser. Nach einer Pleite an Spieltag 1 blieb die Truppe von Thomas Schaaf damals 14 Spiele in Folge ohne einen einzigen Ausrutscher.

Beste Bilder des 28. Spieltags: Lewy fliegt, trifft und muss raus © getty 1/42 FC INGOLSTADT - DARMSTADT 98 3:2: Das Kellerduell beschließt den 28. Spieltag. Während die Lilien kaum noch realistische Hoffnungen auf den Klassenerhalt haben, braucht Ingolstadt unbedingt einen Sieg /de/sport/diashows/bundesliga-saison-2016-2017/28-spieltag/beste-bilder/beste-bilder-28-spieltag-fcb-bvb-rbl.html © getty 2/42 Doch obwohl die Schanzer früh in Führung gehen und noch weitere Chancen haben, präsentieren sich die Lilien hungriger und effektiver. In Person von Vrancic (hier beim Elfemter) drehen sie das Spiel und setzen den FCI unter Zugzwang /de/sport/diashows/bundesliga-saison-2016-2017/28-spieltag/beste-bilder/beste-bilder-28-spieltag-fcb-bvb-rbl,seite=2.html © getty 3/42 Doch so leicht gibt sich der FCI nicht geschlagen. Suttner motiviert seine Mannen noch einmal und siehe da, es geht doch. Dieses Kellerduell ist eins von der unterhaltsamen Sorte /de/sport/diashows/bundesliga-saison-2016-2017/28-spieltag/beste-bilder/beste-bilder-28-spieltag-fcb-bvb-rbl,seite=3.html © getty 4/42 Chaotisches Ende in Ingolstadt. Es hagelt Tore und Karten. Colak und Bregerie müssen kurz vor Schluss vom Platz. Letztlich jubelt Ingolstadt und freut sich über nicht unverdiente und noch dazu verdammt wichtige drei Punkte im Abstiegskampf /de/sport/diashows/bundesliga-saison-2016-2017/28-spieltag/beste-bilder/beste-bilder-28-spieltag-fcb-bvb-rbl,seite=4.html © getty 5/42 HERTHA BSC - FC AUGSBURG 2:0: Die Herthaner jubeln früh. Brooks sorgt für Glücksgefühle im Berliner Olympiastadion. Die Augsburger auf der anderen Seite brauchen über eine halbe Stunde, um endlich mal in den Strafraum der Berliner vorzurücken /de/sport/diashows/bundesliga-saison-2016-2017/28-spieltag/beste-bilder/beste-bilder-28-spieltag-fcb-bvb-rbl,seite=5.html © getty 6/42 Das liegt nicht zuletzt am hohen Einsatz der Berliner. Kapitän Vedad Ibisevic geht mit gutem Beispiel voran und macht dem Augsburger Philipp Max das Leben schwer /de/sport/diashows/bundesliga-saison-2016-2017/28-spieltag/beste-bilder/beste-bilder-28-spieltag-fcb-bvb-rbl,seite=6.html © getty 7/42 Am Spielverlauf dürften die Hertha-Fans nicht viel zu kritisieren haben. Aber: Auf Transparenten in der Ost-Kurve wird sich über die pinken Ausweichtrikots beschwert. Dabei spielen die Berliner heute doch sogar in Blau-Weiß /de/sport/diashows/bundesliga-saison-2016-2017/28-spieltag/beste-bilder/beste-bilder-28-spieltag-fcb-bvb-rbl,seite=7.html © getty 8/42 Kein schöner Nachmittag für Marwin Hitz. Nicht nur die Gegentore, sondern auch die tiefstehende Sonne macht dem Keeper zu schaffen /de/sport/diashows/bundesliga-saison-2016-2017/28-spieltag/beste-bilder/beste-bilder-28-spieltag-fcb-bvb-rbl,seite=8.html © getty 9/42 BAYERN MÜNCHEN - BORUSSIA DORTMUND 4:1: Thomas Müller hat Pause - und freut sich auf DAS Topspiel des Spieltags /de/sport/diashows/bundesliga-saison-2016-2017/28-spieltag/beste-bilder/beste-bilder-28-spieltag-fcb-bvb-rbl,seite=9.html © getty 10/42 Nicht ganz so entspannt geht es auf dem Platz zu. Viele hart geführte Zweikämpfe und diskussionswürdige Pfiffe sorgen für Aufregung auf beiden Seiten. Da ist Feuer drin /de/sport/diashows/bundesliga-saison-2016-2017/28-spieltag/beste-bilder/beste-bilder-28-spieltag-fcb-bvb-rbl,seite=10.html © getty 11/42 Da kann sich Torwart Bürki noch so strecken. Lewandowskis Freistoß fliegt in den Winkel, weil Dembele in der Mauer nicht hochspringt. Da wird es Klärungsbedarf bei den Borussen geben /de/sport/diashows/bundesliga-saison-2016-2017/28-spieltag/beste-bilder/beste-bilder-28-spieltag-fcb-bvb-rbl,seite=11.html © getty 12/42 Lewandowski hebt ab und Dortmund fightet. Nachdem die Bayern das Spiel immer mehr an sich reißen geht es etwas ruppiger zur Sache. Das bekommt auch der polnische Torjäger zu spüren /de/sport/diashows/bundesliga-saison-2016-2017/28-spieltag/beste-bilder/beste-bilder-28-spieltag-fcb-bvb-rbl,seite=12.html © getty 13/42 Lewandowski fällt. Lewandowski tritt an. Lewandowski trifft. Lewandowski geht. Nachdem der Pole von Torwart Bürki zu Fall gebracht wird, macht er noch eben sein 26. Saisontor und lässt sich mit verletzter Schulter auswechseln /de/sport/diashows/bundesliga-saison-2016-2017/28-spieltag/beste-bilder/beste-bilder-28-spieltag-fcb-bvb-rbl,seite=13.html © getty 14/42 Lewy selbst gab nach dem Spiel Entwarnung. Noch steht aber nicht fest, ob er gegen Real spielen kann /de/sport/diashows/bundesliga-saison-2016-2017/28-spieltag/beste-bilder/beste-bilder-28-spieltag-fcb-bvb-rbl,seite=14.html © getty 15/42 SC FREIBURG - MAINZ 05 1:0: Noch ist alles ruhig. Da kann Christian Schmidt sogar noch ein wenig das gute Wetter genießen /de/sport/diashows/bundesliga-saison-2016-2017/28-spieltag/beste-bilder/beste-bilder-28-spieltag-fcb-bvb-rbl,seite=15.html © getty 16/42 Schluss mit Sonnenbaden! Die beiden Teams schenken sich nichts und Freiburgs Abrashi und Levin Öztunali kämpfen um die Lufthoheit /de/sport/diashows/bundesliga-saison-2016-2017/28-spieltag/beste-bilder/beste-bilder-28-spieltag-fcb-bvb-rbl,seite=16.html © getty 17/42 Da will Freiburgs Mike Frantz nur den Ball nach vorne tragen und plötzlich kommt Andre Ramalhi angerauscht und spitzelt ihm den Ball weg /de/sport/diashows/bundesliga-saison-2016-2017/28-spieltag/beste-bilder/beste-bilder-28-spieltag-fcb-bvb-rbl,seite=17.html © getty 18/42 RB LEIPZIG - BAYER LEVERKUSEN 1:0: Beinsteckung vorbildlich - Erstklassige Haltungsnoten für Karim Bellarabi /de/sport/diashows/bundesliga-saison-2016-2017/28-spieltag/beste-bilder/beste-bilder-28-spieltag-fcb-bvb-rbl,seite=18.html © getty 19/42 Die schönsten Szenen der Partie findet man in Leipzig über weite Strecken eher neben dem Spielfeld. Über mangelnden Fan-Support können sich die Bullen auf jeden Fall nicht beschweren /de/sport/diashows/bundesliga-saison-2016-2017/28-spieltag/beste-bilder/beste-bilder-28-spieltag-fcb-bvb-rbl,seite=19.html © getty 20/42 Auf dem Platz jedoch bleibt die Partie eher zäh. Beiden Teams will kein Tor gelingen und das bringt nicht nur Leipzigstürmer Timo Werner zum Verzweifeln /de/sport/diashows/bundesliga-saison-2016-2017/28-spieltag/beste-bilder/beste-bilder-28-spieltag-fcb-bvb-rbl,seite=20.html © getty 21/42 Robert Kampa schmeißt Willi Orban vom Platz, der das mal so gar nicht nachvollziehen kann. Die Bullen werden's verschmerzen können, nachdem sie zum Schluss die drei Punkte doch noch nach Leipzig holen /de/sport/diashows/bundesliga-saison-2016-2017/28-spieltag/beste-bilder/beste-bilder-28-spieltag-fcb-bvb-rbl,seite=21.html © getty 22/42 SCHALKE 04- VFL WOLFSBURG 4:1: Er hat einfach einen Lauf: Guido Burgstaller tankt sich auf dem Weg zum 1:0 durch die Wolfsburger Abwehr /de/sport/diashows/bundesliga-saison-2016-2017/28-spieltag/beste-bilder/beste-bilder-28-spieltag-fcb-bvb-rbl,seite=22.html © getty 23/42 Die Schalker, hier in Person von Caliguri, sind oft einen Schritt schneller als die Wölfe, die mehr denn je mit dem Rücken zur Wand stehen /de/sport/diashows/bundesliga-saison-2016-2017/28-spieltag/beste-bilder/beste-bilder-28-spieltag-fcb-bvb-rbl,seite=23.html © getty 24/42 Schalke jubelt und Wolfsburg guckt in die Röhre. So hat Andries Jonker sich den Samstagnachmittag sicher nicht vorgestellt. Für die Wölfe geht der Blick in der Tabelle unweigerlich nach unten - viel Luft ist da nicht /de/sport/diashows/bundesliga-saison-2016-2017/28-spieltag/beste-bilder/beste-bilder-28-spieltag-fcb-bvb-rbl,seite=24.html © getty 25/42 Wie sieht ein Trainer aus, dessen Mannschaft gerade 4:1 führt? Glücklich? Zufrieden? Markus Weinzierl bleibt da eher kritisch /de/sport/diashows/bundesliga-saison-2016-2017/28-spieltag/beste-bilder/beste-bilder-28-spieltag-fcb-bvb-rbl,seite=25.html © getty 26/42 Auch wenn die Schalker deutlich führen - Bentaleb und Co. sind sich in der Verteidigung für keinen Zweikampf zu schade /de/sport/diashows/bundesliga-saison-2016-2017/28-spieltag/beste-bilder/beste-bilder-28-spieltag-fcb-bvb-rbl,seite=26.html © getty 27/42 HAMBURGER SV - TSG 1899 HOFFENHEIM 2:1: Freundlicher Handshake vor dem Spiel. Auch wenn es für beide Mannschaften um wichtige Punkte geht - so viel Zeit muss sein /de/sport/diashows/bundesliga-saison-2016-2017/28-spieltag/beste-bilder/beste-bilder-28-spieltag-fcb-bvb-rbl,seite=27.html © getty 28/42 Während die Kollegen das Führungstor im Pulk feiern, jubelt Mergim Mavraj lieber alleine /de/sport/diashows/bundesliga-saison-2016-2017/28-spieltag/beste-bilder/beste-bilder-28-spieltag-fcb-bvb-rbl,seite=28.html © getty 29/42 Im Duell Walace gegen Rudy wird sich kein Zentimeter geschenkt, während das Spiel noch in beide Richtungen kippen kann /de/sport/diashows/bundesliga-saison-2016-2017/28-spieltag/beste-bilder/beste-bilder-28-spieltag-fcb-bvb-rbl,seite=29.html © getty 30/42 Volle Wucht! Beim Gewaltschuss von Sandro Wagner wird auch der Rasen in Mitleidenschaft gezogen /de/sport/diashows/bundesliga-saison-2016-2017/28-spieltag/beste-bilder/beste-bilder-28-spieltag-fcb-bvb-rbl,seite=30.html © getty 31/42 1. FC KÖLN - BORUSSIA MÖNCHENGLADBACH 2:3: It's Derby-Time! Das Stadion füllt sich, die Sonne scheint - so wollen wir das /de/sport/diashows/bundesliga-saison-2016-2017/28-spieltag/beste-bilder/beste-bilder-28-spieltag-fcb-bvb-rbl,seite=31.html © getty 32/42 Und wie es sich für einen ordentliches Derby gehört, kocht die Stimmung noch vor Anpfiff - da liegt einiges an Erwartungshaltung in der Luft /de/sport/diashows/bundesliga-saison-2016-2017/28-spieltag/beste-bilder/beste-bilder-28-spieltag-fcb-bvb-rbl,seite=32.html © getty 33/42 Dänen-Hüne Vestergaard bringt die Kölner Fans vorerst zum Schweigen. Gegen so eine Urgewalt muss man erstmal ankommen /de/sport/diashows/bundesliga-saison-2016-2017/28-spieltag/beste-bilder/beste-bilder-28-spieltag-fcb-bvb-rbl,seite=33.html © getty 34/42 Da feiert Christian Clemens sein Tor deutlich weniger martialisch und zeigt den Kölnern ganz viel Liebe /de/sport/diashows/bundesliga-saison-2016-2017/28-spieltag/beste-bilder/beste-bilder-28-spieltag-fcb-bvb-rbl,seite=34.html © getty 35/42 Na, wo ist denn der Ball? Gladbachs Traore vergisst im Zweikampf gegen Modeste das Spielgerät mitzunehmen - bei dem Spieltempo gar nicht so einfach /de/sport/diashows/bundesliga-saison-2016-2017/28-spieltag/beste-bilder/beste-bilder-28-spieltag-fcb-bvb-rbl,seite=35.html © getty 36/42 EINTRACHT FRANKFURT - SV WERDER BREMEN 2:2: "Watt woll'n 'se von mir?", könnte Alexander Nouri hier vor dem Spiel gesagt haben. Vielleicht war es aber auch nur eine dunkle Vorahnung zum Spiel ... /de/sport/diashows/bundesliga-saison-2016-2017/28-spieltag/beste-bilder/beste-bilder-28-spieltag-fcb-bvb-rbl,seite=36.html © getty 37/42 Denn Werder ließ sich früh im Spiel den Schneid abkaufen. Frankfurt war das aktivere Team und erspielte sich Chance um Chance. Auch in den Zweikämpfen setzten sich meist die Gastgeber durch /de/sport/diashows/bundesliga-saison-2016-2017/28-spieltag/beste-bilder/beste-bilder-28-spieltag-fcb-bvb-rbl,seite=37.html © getty 38/42 Doch dann: Schock für die Eintracht! Junuzovic brachte die Gäste völlig aus dem Nichts in Führung! /de/sport/diashows/bundesliga-saison-2016-2017/28-spieltag/beste-bilder/beste-bilder-28-spieltag-fcb-bvb-rbl,seite=38.html © getty 39/42 Und wer legte nach? Natürlich Werder! Unfassbar - mit dem dritten Torschuss erzielte Werder durch Bartels das 2:0 /de/sport/diashows/bundesliga-saison-2016-2017/28-spieltag/beste-bilder/beste-bilder-28-spieltag-fcb-bvb-rbl,seite=39.html © getty 40/42 Russ' Geste ist eindeutig: Ganz ruhig, Werder! In einem völligen verrückten Spiel kam Frankfurt nach der Pause direkt zurück. 1:2 durch Gacinovic /de/sport/diashows/bundesliga-saison-2016-2017/28-spieltag/beste-bilder/beste-bilder-28-spieltag-fcb-bvb-rbl,seite=40.html © getty 41/42 Und dann: Schock für Werder! Schock für die Eintracht! Es gibt Elfmeter für die Hessen! Bei einer Quote von bis dahin eins aus fünf kein besonders gutes Omen... /de/sport/diashows/bundesliga-saison-2016-2017/28-spieltag/beste-bilder/beste-bilder-28-spieltag-fcb-bvb-rbl,seite=41.html © getty 42/42 ...doch Fabian macht die Sensation perfekt! Frankfurt trifft vom Punkt - der Ausgleich und Endstand! /de/sport/diashows/bundesliga-saison-2016-2017/28-spieltag/beste-bilder/beste-bilder-28-spieltag-fcb-bvb-rbl,seite=42.html

Sachen zu Bayern gegen Dortmund: Franck Ribery schoss sein 110. Pflichtspieltor für die Bayern und zog damit mit El Presidente Uli Hoeneß gleich. Bayern ist nach dem rauschenden Tänzchen mit den Schwarzgelben unter Carlo Ancelotti weiter ungeschlagen in der Allianz Arena. Die absurde Bilanz: 18 Siege, 3 Unentschieden, 70 Tore.

Kurz gemeldet: Nils Petersen ist jetzt gleichauf mit Alexander Zickler Top-Joker der BuLi-Geschichte. Beide trafen als Einwechselspieler 18 Mal. Wir melden uns wieder, wenn Petersen alleiniger Rekordhalter ist.

Wie-sie-Euch-gefällt-Tabelle: Wer kennt sie nicht, die so genannten Formtabellen? Es gibt da die ‚Frings-Tabelle', um ein unerbauliches Exemplar zu nennen, oder die ‚Jonker-Tabelle' oder die ‚Weinzierl-im-Vergleich-mit-anderen-Schalke-Trainern-die-aus-weit-geringerem-Anlass-gefeuert-wurden-siehe-Jens-Keller-Tabelle', die diese Saison schon im Einsatz war. Weil es aber bei weitem noch nicht genug solcher Tabellen gibt, haben wir noch ein paar gebastelt. Und eins müssen wir schon sagen: Macht Laune.

Werder-Tabelle: Weiter oben haben wir ja wahrheitsgemäß erzählt, dass Werder seit acht Spielen nicht mehr verloren hat. Nimmt man nur diese acht Spieltage her und erstellt die entsprechende Werder-Tabelle, kommt man zu folgendem Resultat:

Werder Bremen 20 Punkte Bayern 19 Hoffenheim 17 Dortmund und Leipzig, beide 16

HSV-Tabelle: Weiter oben haben wir ja wahrheitsgemäß erzählt, dass der HSV im eigenen Stadion dufte ist. Darum soll's aber in der HSV-Tabelle gar nicht gehen. Die HSV-Tabelle errechnet sich aus allen Ergebnisse seit dem 13. Spieltag, weil der HSV am 13. Spieltag seinen ersten Saisonsieg einfuhr. Davor stand man 0-4-8. Unfassbar, oder? Also:

Bayern 41 Punkte Hoffe 29 BVB 29 HSV 29 Werder und Leipzig, beide 28

Ingolstadt-Tabelle: An überhaupt gar keiner Stelle haben wir wahrheitsgemäß erzählt, dass der FC Ingolstadt erstmals in seiner Bundesligazeit drei Siege in Folge eingefahren hat. Das ist sehr dufte! Glückwunsch! Hier also die Ingolstadt-Tabelle:

Leipzig 9 Punkte Ingolstadt 9 Werder 7 Gladbach 7 Bayern, Hoffe, HSV und Freiburg, alle 6

Abschließend: Das war's für diese Woche.

