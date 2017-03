Medien: Napolis Zapata im Visier der Wölfe

Freitag, 17.03.2017

Dem Bericht zufolge sollen die Wölfe den 25-Jährigen bereits seit mehreren Monaten beobachten. Der Klub aus der Serie A will demnach mindestens 12 Millionen Euro Ablöse für den Kolumbianer einstreichen.

Sein Vertrag beim SSC läuft noch bis 2020.

Derzeit ist Zapata an Udinese Calcio ausgeliehen kann in der laufenden Saison in 28 Partien sieben Treffer und zwei Torvorlagen vorweisen.

Duvan Zapata im Steckbrief