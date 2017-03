Mittwoch, 01.03.2017

"Vielleicht ist es die Situation, vielleicht können einige damit nicht umgehen, vielleicht fehlt ein Stück weit Qualität", fragte sich Frings selbst vor dem Duell mit seinem Ex-Verein Bremen. Darmstadt geht als Tabellenletzter mit zehn Punkten Rückstand in die Partie.

Frings macht das an "individuellen Fehlern" fest. Insgesamt sagt er jedoch: "Wir entwickeln uns weiter." Er deutet dabei auch an, dass eine Niederlage gegen Werder den Abstieg schon besiegeln könnte. Beim Gastspiel drohen drei zuletzt wichtige Spieler in den Reihen Darmstadts auszufallen.

Jan Rosenthal musste am letzten Spieltag verletzt ausgewechselt werden, ebenso Sidney Sam, der Rückenbeschwerden hat, die "in die Muskulatur ausstrahlen." Hamit Altintop hat "muskuläre Probleme rund ums Knie."

Erlebe die Bundesliga-Highlights auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat

Frings will sich alle Optionen offenhalten. Und das wohl bis zur letzten Sekunde: "Bei allen drei­en müs­sen wir ab­war­ten, und hof­fen, dass sie so schnell wie mög­lich fit wer­den. Es kann aber auch sein, dass kei­ner von denen fit wird."

Torsten Frings im Steckbrief