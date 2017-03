Köln: Horn hat Europa als Ziel

Donnerstag, 30.03.2017

Timo Horn will mit Köln in die Europa League

"Es wäre gelogen, wenn wir den Platz, den wir inne haben, oder Rang sieben nicht verteidigen wollen", stellte der Kölner Torwart klar: "Man muss den Mut haben auszusprechen, das wir das halten wollen."

Aktuell stehen die Geißböcke auf dem sechsten Tabellenplatz. Auf Platz fünf fehlen drei Punkte, auf Platz zehn aber auch nur fünf Zähler. Ein enger Kampf also, für den sich Horn gerüstet sieht.

"Ich weiß nicht, was die anderen dazu gesagt haben. Aber ich habe den Anspruch: Wenn man da steht, will man das halten. Das Selbstbewusstsein muss man an den Tag legen, sonst lässt man am Ende noch Punkte liegen", so Horn weiter.

Erlebe die Bundesliga-Highlights auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat

Köln trifft am Samstag auf den Hamburger SV (15.30 Uhr im LIVETICKER), am Dienstag in der englischen Woche auf Eintracht Frankfurt und am Wochenende darauf im Derby auf Borussia Mönchengladbach.

Timo Horn im Steckbrief