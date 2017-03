Müller: "Du bist Handelsware"

Mittwoch, 08.03.2017

"Es ist natürlich absurd, und es ist auch nicht so, dass der Mensch diese Summe wert ist. Du bist aber als Fußballer in diesem Moment eine Handelsware", sagte er im Interview mit GQ. "Du bist Teil eines großen Zirkus, als Mensch darfst du das nicht so an dich ranlassen, sonst wirst du verrückt", erklärt der Nationalstürmer.

Solche Summen können Spieler durchaus beeinflussen. "Uns Spieler darf das aber gar nicht tangieren, denn wenn diese Summe dementsprechend hoch ist, dann setzt man sich nur unnötig unter Druck", weiß der 27-jährige Münchner.

Angesprochen auf die hohen Summen, die für ihn bereits geboten wurden sagte Müller: "Ich bin da entspannt. Für mich geht es darum, auf dem Platz Spaß zu haben, meine Mannschaftskollegen zu unterstützen und zu gewinnen. Man muss sich als Fußballprofi bewusst sein, dass wir nicht nur Fußball spielen, sondern Teil eines Geschäfts sind."

Thomas Müller im Steckbrief