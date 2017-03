Korkut: Drei Weltmeistertrainer als Vorbild

Donnerstag, 09.03.2017

"Es waren drei", verriet Korkut der Bild über seine Trainervorbilder: "Ich habe Jogi Löw bei Fenerbahce erlebt, er war damals 39 und hatte trotz seines jungen Alters eine sehr gute Mannschaftsführung. Dann Carlos Alberto Parreira - ein wahrer Senor. Menschlich ehrlich und sehr respektvoll. Und schließlich Vicente Del Bosque." Drei Weltmeistertrainer prägten den neuen Bayer-Coach am meisten. Gemeinsam sei ihnen, dass "keiner von ihnen sich wichtiger als andere genommen" habe.

Korkut selbst steht bei der Werkself vor einer Hauruck-Aufgabe. Erst am Sonntag, dem Tag von Schmidts Entlassung sei er erstmals von Bayer-Manager Jonas Boldt kontaktiert worden. Bis zum Spiel gegen Bremen hat er nur wenige Tage, um sein Team wieder in die Spur zu bringen.

Daher geht er die Aufgabe pragmatisch an. "In unserer Situation wäre es nicht der richtige Weg, alles auf den Kopf zu stellen." Es gehe vielmehr darum, "die vorhandenen, guten Elemente nicht zu verlieren. Wir werden uns vor allem auf die Balance zwischen Defensive und Offensive konzentrieren", so Korkut weiter.

Trotz seiner kurzen Vertragslaufzeit bis zum Saisonende bringt Korkut auch eine langfristige Philosophie mit zu Bayer: "Es gibt die Säule des Trainers. Dann die Säule der Spieler, deren Eigenschaften zu einer Idee passen müssen. Und schließlich die Säule des Vereins", erklärte Korkut und ergänzte: "Diese drei Säulen sollte man respektieren und versuchen, sie bestenfalls zusammenzuführen. Davon hängt ab, inwieweit man eine Idee, die man im Kopf hat, umsetzen kann. Dafür braucht man als Trainer eine gewisse Flexibilität."

