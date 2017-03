Medien: S04 will nicht mit Meyer verlängern

Freitag, 03.03.2017

Wie die Bild berichtet, geht die Zeit von Meyer in Gelsenkirchen dem Ende entgegen. Bis 2018 läuft sein Vertrag noch, nach derzeitigem Stand soll nicht verlängert werden. Der Spieler, so der Bericht, sei Weinzierl ein Dorn im Auge und passe nicht in das gewälte Spielsystem des Trainers.

"Max Meyer ist Nationalspieler und hat einen hohen Anspruch an sich selbst. In der ersten Halbzeit hat er sechs Zweikämpfe bestritten und einen gewonnen - die Zahlen sprechen für sich", hatte Weinzierl nach dem 0:3 beim FC Bayern öffentlich heftige Kritik an seinem Mittelfeldspieler geübt.

Der 21-Jährige nahm die Kritik bisher stillschweigend hin. Die Tottenham Hotspur sollen weiterhin Interesse an ihm haben, ein Wechsel im Sommer 2017 scheint nur logisch, sollte S04 wirklich nicht verlängern wollen. Sonst wäre Meyer 2018 gar ablösefrei.

