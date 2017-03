Freiburg will Söyüncü nicht verkaufen

Donnerstag, 02.03.2017

"An Söyüncü hängt kein Preisschild. Es gibt keine Schmerzgrenze. In diesem Sommer ist er unverkäuflich, weil wir mit ihm den Weg weitergehen wollen und er das auch möchte", sagte Sportvorstand Jochen Saier gegenüber dem kicker.

Erlebe die Bundesliga-Highlights auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat

Auch Söyüncü selbst will im Breisgau bleiben: "Ich fühle mich genau am richtigen Ort und denke nicht an einen Wechsel im Sommer." Er wolle seine Leistungen weiter stabilisieren.

Gemäß dem kicker hat Leicester City bereits das Interesse am 20-Jährigen hinterlegt. Zudem sollen sowohl Manchester City als auch United Interesse an dem Abwehrjuwel haben.

Bei einem Vertrag bis 2021 ist der SC Freiburg in einer guten Verhandlungsposition. Bereits jetzt wird über Angebote jenseits der Zehn-Millionen-Euro-Marke spekuliert. Diese dürften aber wohl erst 2018 interessant werden.

Caglar Söyüncü im Steckbrief