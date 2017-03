Kalou: "Fühle mich hier zu Hause"

Freitag, 03.03.2017

"Der Klub ist gut, wir gewinnen Spiele, die Fans sind fantastisch und ich fühle mich hier zu Hause", ordnet Kalou gegenüber der Bild ein. Der Offensivspieler ist angetan von der Hertha und denkt über eine Verlängerung nach: "Das ist möglich, ich bin hier glücklich. Es gibt keinen Grund, warum ich das nicht auch wollen würde."

Vorerst jedoch, so betont er, geht es darum, die gesetzten Saisonziele zu vervollständigen. Europa steht da ganz oben auf der Liste. "Das hat Priorität. [...] Unser Ziel lautet, 45 Punkte zu erreichen. Das wollen wir möglichst bald schaffen." Und erst dann "sollten wir wieder über den Vertrag reden."

Auch wenn Kalou sagt: "Die Team-Ziele haben Priorität", weiß er doch auch um seine eigenen Qualitäten. Der Ivorer will dem Team helfen: "Ich habe jetzt keine Schmerzen mehr und bin bereit, wieder zu treffen. Am liebsten gleich in Hamburg."

Mit 31 Jahren würde da auch ein großes Angebot aus China fehl am Platz sein, so Kalou. " Hertha hat so lange nicht international gespielt, das wäre für die Fans überwältigend. Das genieße ich im Moment. So lange das so ist, gibt es keinen Grund, woanders hinzugehen. China ist aktuell kein Thema", erklärt er.

Salomon Kalou im Steckbrief