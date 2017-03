Poulsen zurück im Training - Keita fehlt

Dienstag, 14.03.2017

Der dänische Nationalspieler absolvierte die Einheit am Dienstagmorgen aber noch nicht mit der Mannschaft, sondern individuell. Ein Einsatz im Auswärtsspiel am Samstag bei Werder Bremen ist höchst unwahrscheinlich.

Nicht am Training teilnehmen konnte derweil Naby Keita nach seinem Kreislaufkollaps in der Kabine unmittelbar nach der 0:1-Heimniederlage am vergangenen Samstag gegen den VfL Wolfsburg. Der Mittelfeldspieler hatte am Sonntag das Krankenhaus verlassen.

Yussuf Poulsen im Steckbrief