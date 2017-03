Medien: Khedira vor Vertragsverlängerung

Donnerstag, 09.03.2017

Sportdirektor Ralf Rangnick und Trainer Ralph Hasenhüttl hatten Khedira eine Verlängerung seines Kontrakts angeboten, nun will der 23-Jährige die Offerte laut kicker annehmen.

"Wenn ich eines gelernt habe in den vergangenen sieben Monaten, dann das, dass sich im Fußball die Dinge sehr schnell ändern können", sagte Khedira.

In der Hinrunde wurde der Mittelfeldspieler in sechs Spielen nicht in den Kader berufen und wurde nur zwei Mal eingewechselt. Lediglich vier Minuten stand er in der Bundesliga auf dem Platz. Nun, in der Rückrunde gewährt ihm Hasenhüttl mehr Einsatzzeit.

"Jetzt komme ich zu deutlich mehr Spielzeiten. Ich spüre seitdem mehr Vertrauen, meine Wichtigkeit und Bedeutung für die Mannschaft sind gestiegen", so Khedira.

Rani Khedira im Steckbrief