Raffael zurück im Mannschaftstraining

Montag, 13.03.2017

Der Kapitän setzte am Montag erneut aus, ob er gegen Schalke mitwirken kann, ist fraglich.

Gegen den HSV konnte Gladbach die Ausfälle von Raffael (12 Pflichtspieltore) und Stindl (14) nicht kompensieren, Ersatzstürmer Josip Drmic vergab in der ersten Halbzeit die Großchance zum 2:0 und bleibt in dieser Saison torlos. Da auch Thorgan Hazard (7) wegen Knieproblemen weiter nicht zur Verfügung steht, fehlen Trainer Dieter Hecking treffsichere Alternativen in der Offensive.

Raffael im Steckbrief